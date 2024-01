Supplenze, raggiunta quota 234mila: il 55% sul sostegno e quasi il 31% nel Nord Ovest, il 77,58% dei docenti è donna. Tutti i numeri e i grafici Di

Il centro studi OrizzonteScuola su dati forniti dal Ministero per l’anno 2022/23 ha elaborato una serie di grafici per analizzare il fenomeno precariato che spesso è oggetto di confronto sia politico che sindacale. Il quadro che ne viene fuori è di un fenomeno ben presente nella scuola italiana, soprattutto per quanto riguarda i posti di sostegno.

Il 55% dei posti va al sostegno

Sul totale delle supplenze, più della metà riguarda posti di sostegno. Di questi ben 103.034 (il 79,69%) hanno riguardato posti fino al 30 giugno.

Differenza tra 31 agosto e 30 giugno

Nel complesso le supplenze annuali (fino al 31 agosto) sono state 65.705, mentre quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno) sono state 168.871 (il 71.99%). Con una netta predominanza delle supplenti donne, ben il 77,58%

Ordine e grado

Per quanto riguarda gli ordini di scuola è la secondaria di II grado ad avere il maggior numero di supplenti ha riguardato la secondaria di II grado, seguita dalla Primaria.

Età dei supplenti

Supplenze per area geografica e Regione

E’ il Nord-ovest ad avere maggior sete di docenti, con il 30% di supplenze rispetto al totale. La Lombardia la fa da padrone con 47mila supplenze la maggior parte delle quali quali fino al 30 giugno





