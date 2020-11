Supplenze: quelle Covid le rifiutiamo perché non ci pagano, far west nelle MAD, ritardi convocazioni

Supplenze: mancano ancora docenti e ATA. Questo il messaggio lanciato dal Presidente ANP Giannelli sulla proposta di riaprire le scuole già il 9 dicembre. Com’è possibile che a dicembre la situazione sia ancora così caotica in numerose province? Hanno provato a spiegarcelo i nostri lettori.

Ecco cosa dicono i nostri lettori: le supplenze COVID, attribuite come supplenze temporanee fino all’ultimo giorno di lezione, rischiano di diventare un incubo perché finora non sono stati effettuati i relativi pagamenti e quindi chi ha assunto servizio a settembre, magari in provincia diversa dalla propria, si è trovato di fronte ad una situazione di angoscia.

“Buongiorno secondo il mio punto di vista è giustissimo che non vogliamo spostarci, anche perché i pagamenti degli stipendi non si vedono, vedi il caso mio sono in servizio come ATA covid dal 9/10 a tutt’oggi ancora devo ricevere alcuni stipendio, sono fortunato perché lavoro Campania per Campania, ma prendi quello che deve andare Firenze Milano Torino ecc prendere impegni per una casa,albergo ed alla fine non si è nemmeno pagati , ma come fai a prendere tali impegni? Iniziassero ad essere più precisi nei pagamenti perché anche noi personale ATA covid non siamo di serie B“

“Ho preso servizio il 2 di ottobre a Milano in un istituto comprensivo come “collaboratore scolastico” premetto che mi sono spostata da Napoli e tutt’ora mi trovo in servizio; purtroppo per me e per molti altri siamo ancora senza stipendio e stiamo affrontando spese non indifferenti di vitto e alloggio, credo che i docenti (come molti altri) non accettino le convocazioni per questo motivo e non per la paura di contrarre il covid.

È un controsenso, i nostri politici e i virologi si lavano la bocca affermando che la scuola è sicura, allora perché non accettare una convocazione?

Il vero motivo è questo, se per dicembre non arrivano i soldi, molti come me, ci vedremo costretti a lasciare il servizio.

Il governo elargisce bonus a destra e a manca ma noi siamo stati dimenticati pur lavorando con i bambini tra mille complicazioni.

Scusate lo sfogo ma faccio parte del gruppo dei disperati“