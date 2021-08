Supplenze per il ruolo da GPS: “vince il sostegno”. Moltissimi gli incarichi soprattutto per secondaria primo grado Di

Supplenze da GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo finalizzate al ruolo: gli Uffici Scolastici stanno completando la procedura di attribuzione degli incarichi in base al dm 242/2021, che ha reso operative le disposizioni dell’art. 59 comma 4 del DL 73/2021 noto come Decreto Sostegni bis.

“Vince il sostegno”

A colpo d’occhio, non ci sono dubbi. Le anticipazioni sono state corrette: il numero maggiore di supplenze riguarda i posti di sostegno, in particolare primaria e secondaria primo grado.

Poche invece le assunzioni per posti comuni, soprattutto per il vincolo delle tre annualità di servizio svolte esclusivamente nella scuola statale su posto comune negli ultimi dieci anni. Ma non mancano anche i casi di posti rimasti vuoti perchè nessun docente ha presentato domanda.

Supplenze per il ruolo: ecco le nomine da GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo

Ecco i risultati parziali per ADMM Sostegno scuola secondaria I grado (possono ancora esserci rinunce, rettifiche scorrimento di graduatoria)

ABRUZZO

CHieti 67

Pescara 15

Teramo 28

L’Aquila 18

BASILICATA

Matera 7

Potenza 33

CALABRIA

Crotone 17

Vibo Valentia 16

Catanzaro 5

Reggio Calabria 26

Cosenza 14

CAMPANIA

Benevento 26

Avellino 36

Caserta 91

Salerno 44

EMILIA ROMAGNA

Ravenna 15

Ferrara 25

Forlì Cesena 27

Rimini 26

Reggio Emilia 32

Bologna 77

Parma 39

Piacenza 5

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia 5

trieste 8

Udine 11

Pordenone 19

LAZIO

Frosinone 55

Viterbo 33

Latina 79

Rieti 16

Roma 734

LIGURIA

La Spezia 5

Imperia 7

Genova 64

Savona 15

LOMBARDIA

Como 26

Mantova 26

Pavia 26

Sondrio 4

Varese 57

Bergamo 99

Monza 41

Lodi 8

Lecco 11

Milano 263

Cremona 10

Secondo le previsioni, in totale, gli incarichi per sostegno dovrebbero essere circa 11.000 (da infanzia a secondaria II grado). Difficilmente invece si potrà arrivare a quei 7.000 posti su posto comune ai quali si era accennato a fine primavera.

Nei prossimi giorni gli Uffici scolastici “tireranno le somme” e avvieranno le nomine per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno.