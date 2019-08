Supplenze, matematica e Informatica posti liberi in Molise

Sono 110 i docenti molisani che sono stati assunti a tempo indeterminato: 70 nella provincia di Campobasso e 40 in quella di Isernia. I dati sono della FLC CGIL.

Questo il quadro riassuntivo delle immissioni in ruolo disposte (tra parentesi i posti disponibili)

INFANZIA PRIMARIA I GRADO II GRADO SOSTEGNO TOTALE Campobasso 3 (3) 5 (5) 24 (36) 23 (81) 15 (15) 70 (140) Isernia 6 (6) 9 (9) 9 (15) 7 (19) 9 (9) 40 (58) Totale 9 (9) 14 (14) 33 (51) 30 (100) 24 (24) 110 (198)

Il numero delle nomine in ruolo effettuate è di gran lunga inferiore al contingente attribuito da MIUR, infatti circa 90 posti disponibili per le scuole secondarie di I e II grado non sono stati attribuiti perché non ci sono graduatorie da cui attingere.

In provincia di Campobasso nessuna assunzione è avvenuta per le classi di concorso A026 e A027 (Matematica e Matematica e fisica alle superiori), nonostante la disponibilità di 15 posti per le immissioni in ruolo. Stessa situazione per quanto riguarda Scienze e tecnologie Informatiche (nessuna immissione a fronte di 11 posti disponibili) e per le materie di Laboratorio delle scuole superiori (23 posti risultano ad oggi vacanti).

Sono circa 200 gli insegnanti molisani che hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale.