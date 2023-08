Supplenze GaE e GPS 2023: il ritiro della domanda si effettua via mail. Avvisi degli Uffici scolastici con le date di scadenza [AGGIORNATO] Di

Abbiamo evidenziato in un precedente articolo che la funzione “ritiro della domanda” per le supplenze da GAE e GPS nel sistema informatizzato ministeriale non funziona. Alcuni Uffici scolastici stanno pubblicando gli avvisi in cui si comunica che il ritiro si può fare tramite mail all’Ufficio scolastico provinciale.

I docenti interessati devono pertanto prestare attenzione agli avvisi pubblicati sui siti degli Uffici scolastici di proprio interesse per controllare modalità di invio del ritiro nonché la data di scadenza.

Perché è importante ritirare la domanda

a) destinatari di nomina in ruolo da graduatorie di merito o da GAE

b) destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell’art. 59 comma 9 bis del D.L. 73/2021 (concorso straordinario bis)

c) destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell’art. 5 ter del D.L. 228/21 (prima fascia sostegno GPS, ex art. 59, co. 4, DL 73/21)

e che intendano prendere servizio a partire dall’1/9/2023 e che si siano, al contempo, candidati anche sul sistema INS per l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024 da GaE e GPS per la medesima classe di concorso oggetto di nomina e/o per altre c.d.c, di rinunciare alla partecipazione a tale fase assunzionale per l’a.s. 2023/24 per la medesima cdc oggetto di ruolo o anche per le altre cdc, se non interessati ad avvalersi dell’art. 36 del CCNL scuola, sono “pregati” di ritirare la domanda. Vedi nota dell’UST Lucca

Sostanzialmente coloro che hanno partecipato alle procedure di immissione in ruolo e che non hanno più intenzione o motivo di partecipare alla procedura delle supplenze devono ritirare la domanda, così da non creare eventuali problemi e perdite di tempo annesse.

Gli avvisi degli Uffici scolastici provinciali

L’Ufficio di Torino fissa come data di scadenza il 23 agosto:

Per l’esclusione della dell’istanza di partecipazione alle nomine informatizzate, è possibile presentare richiesta a [email protected] entro e non oltre le ore 23:59 del 23 agosto 2023 riportando:

1. il proprio codice fiscale;

2. motivazione della richiesta di esclusione dell’istanza (es. nomina ruolo da GM, nomina in ruolo da concorso straordinario…);

3. copia fotostatica del documento di identità.

Si ricorda che l’esclusione dell’istanza di partecipazione alle nomine informatizzate sarà effettuata sia per la medesima tipologia e/o classe di concorso della immissione in ruolo che per tutte le altre tipologie e classi di concorso diverse per le quali era stata presentata la domanda per il conferimento della supplenza.

n.B.- Controllare l’avviso per l’esatto orario di conclusione della procedura.

Campania

Avviso Salerno– 25 agosto

Friuli Venezia Giulia

Avviso Trieste -21 agosto

Avviso Gorizia -23 agosto

Avviso Udine– 23 agosto

Liguria

Avviso La Spezia – 25 agosto h 15

Avviso Genova – 23 agosto

Piemonte

Avviso Vercelli – 22 agosto

Avviso Biella – 23 agosto

Avviso Alessandria e Asti -22 agosto

Sicilia

Avviso Caltanissetta – 26 agosto –

Avviso Messina – 27 agosto –

Toscana

Avviso Lucca -22 agosto

