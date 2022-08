Supplenze docenti GaE e GPS 2022/23, ecco le disponibilità per le province del Piemonte Di

Gli aspiranti supplenti per l’anno scolastico 2022/23 stanno presentando in questi giorni le istanze per le 150 preferenze (scuole, comuni, distretti). Le istanze scadono alle ore 14 del 16 agosto. Le GPS sono state pubblicate dagli Uffici scolastici provinciali, ancora il quadro non è completo. Le province del Piemonte hanno pubblicato le disponibilità per le supplenze, utili per la scelta delle preferenze.

Elenco:

Biella–

Cuneo–

Novara–

Verbano Cusio Ossola–

Alessandria–

Asti–

Torino–

Vercelli–

L’USP di Torino precisa:

Si precisa che le disponibilità alla data odierna saranno oggetto di variazioni in quanto sono tutt’ora in corso operazioni di immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Per quanto sopra si invitano i candidati a esprimere le 150 preferenze in conformità degli interessi di cui sono portatori in ragione del fatto che le disponibilità possono variare in relazione a quanto sopra esposto.

Per l’istruzione secondaria di I e II grado l’Ufficio ha accantonato i posti per la procedura concorsuale prevista dall’art. 59 c. 9 del D.L. 73/2021