Supplenze docenti e Ata, indicazioni per il Patto di servizio in Campania Di

La Regione Campania fornisce indicazioni a proposti del Patto di servizio destinato al personale docente e Ata con contratto a tempo determinato.

La regione scrive: “Per evitare assembramenti stante l’emergenza sanitaria ancora in corso, il personale Insegnante/ATA interessato alla sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), previsto dall’art. 20 del D.Lgs 150/2015, dovrà contattare i Centri per l’Impiego a partire dal mese di settembre soltanto in caso di mancata assunzione all’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022, al fine di concordare un appuntamento per la stipula dello stesso Patto di Servizio (PdS) e la convalida dello stato di disoccupazione“.

LA NOTA