Supplenze docenti e ATA, in Lombardia operazioni quasi concluse. Il comunicato dell'USR

Con un comunicato del 24 settembre l’USR Lombardia fa sapere che in questa ultima settimana di settembre, è impegnato a individuare il personale docente collocato in posizione utile nelle graduatorie di merito per l’assunzione a tempo indeterminato nella scuola primaria.

Nei 12 Uffici scolastici territoriali si avviano alla fase conclusiva le procedure di assunzione a tempo determinato del personale docente e ATA.

Per quanto riguarda il personale docente, in ciascuna provincia risulta ad oggi coperta la quasi totalità delle disponibilità, al netto degli adeguamenti in organico di

fatto e delle rinunce.

L’USR evidenzia che è in progressivo aumento il numero di province in cui sono già state concluse le operazioni di individuazione e assunzione anche del personale di

sostegno, per cui è demandato alle scuole completare le operazioni.

Per quanto riguarda il personale ATA, le operazioni di assunzione a tempo indeterminato si sono concluse nel mese di agosto, e progressivamente – a cura degli Uffici territoriali – saranno completate le assunzioni a tempo determinato.

