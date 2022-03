Supplenze docenti e ATA Covid prorogate fino a termine lezioni max 15 giugno, solo per infanzia 30 giugno. TUTTE LE DATE Di

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Ucraina con le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Tra le misure una parte riguarda la proroga dei contratti Covid, per i quali vengono destinati altri 170 milioni, con una novità importante sulle date rispetto alle precedenti anticipazioni.

Nella bozza del decreto riaperture e nel comunicato del governo si lasciava intendere che la proroga dei contratti docenti e ATA anche dell’infanzia non andasse oltre il 15 giugno. La fine delle lezioni nella scuola dell’infanzia è però prevista il 30 giugno: ciò avrebbe significato che il termine delle supplenze del personale impegnato all’infanzia non potesse andare oltre il 15 giugno, lasciando scoperte circa due settimane.

Nel decreto Ucraina, invece, si specifica che le supplenze Covid per la scuola dell’infanzia terminano il 30 giugno, come da calendari scolastici regionali.

Ecco l’art. 36 del nuovo decreto:

1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al seconATAdo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».

Per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado le date di fine contratto sono:

4 giugno: Emilia Romagna, Marche.

8 giugno: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto.

9 giugno: Calabria, Puglia, Umbria.

10 giugno: Liguria, Sicilia, Toscana, Provincia Trento.

11 giugno: Friuli Venezia Giulia.

16 giugno: Provincia Bolzano.

E comunque non oltre il 15 giugno.

