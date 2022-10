Supplenze docenti da graduatorie di istituto: convocazioni, MAD, quanto tempo per prendere servizio, rinunce e sanzioni [LO SPECIALE] Di

Supplenze docenti anno scolastico 2022/23: in tante province è tempo di scorrere le graduatorie di istituto perché le GPS sono esaurite, oppure per assegnare supplenze temporanee (max ultimo giorno di lezione), oppure con clausola risolutiva per attendere la nomina dei vincitori del concorso straordinario bis.

Ricordiamo che i docenti che hanno rinunciato alla nomina da GaE o GPS possono comunque ricevere proposte di supplenza dalle Graduatorie di istituto.

In questo caso si applica la sanzione prevista per la rinuncia, quindi la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS, solo per il medesimo insegnamento, permanendo, tuttavia, la possibilità di ottenere supplenze da Graduatorie d’Istituto.

C’è anche un’altra alternativa ( sappiamo che tanti docenti la scelgono a priori): l’incarico nella scuola paritaria.

Le supplenze temporanee sono disciplinate da?

R. Le supplenze temporanee sono disciplinate dall’OM n. 112/2022, che disciplina l’aggiornamento delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Graduatorie GPS: ecco ORDINANZA e TABELLE TITOLI. Domande dal 12 al 31 maggio

D. Cosa si intende per supplenze temporanee?

R. Sono temporanee tutte le supplenze diverse da quelle volte a coprire cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, disponibili e/o vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico. Si tratta, ad esempio, di supplenze per assenze dovute a malattia, maternità, infortuni, giorni di permesso …

D. Il dirigente scolastico può avvalersi, per le supplenze temporanee, di personale in servizio nella scuola?

R. Sì. Infatti, come leggiamo nella succitata OM, il dirigente scolastico può avvalersi di quanto disposto dall’articolo 22/6 della legge n. 448/2001, secondo cui è possibile provvedere (eccetto che nella scuola dell’infanzia e primaria) alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il PTOF, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni.

D. Per le supplenze sino a 10 giorni, il dirigente scolastico deve necessariamente chiamare il supplente?

R. No, perché in base alla legge n. 107/2015 (articolo 1/85), le supplenze sino a 10 giorni possono essere coperte da personale dell’organico dell’autonomia (ossia personale di ruolo in servizio a scuola). Considerato che le predette supplenze sono state (e sono) svolte prevalentemente dai docenti impiegati nelle attività di potenziamento (in quanto i “curricolari” non possono lasciare la classe), l’articolo 28 del CCNL 2016/18 ha imposto al riguardo un “paletto” ben preciso, prevedendo che possono essere destinate alle supplenze le sole ore non programmate nel PTOF “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.”.

Le regole del completamento orario

L’articolo 13, comma 20, dell’OM n.112/2022, così dispone:

L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Come tenersi informati sulle nomine che le scuole assegnano

Tramite l’albo pretorio. Cos’è, come si utilizza

I contratti, quelli brutti, con clausola risolutiva in attesa dei vincitori del concorso straordinario bis

Il controllo del punteggio

I controlli sono effettuati:

dalla scuola in cui l’interessato stipula il primo contratto di supplenza nel periodo di vigenza delle graduatorie (conseguentemente, chi otterrà la convalida dei dati contenuti nella domanda nel corrente anno scolastico, non sarà sottoposto ai medesimi controlli nel 2023/24);

tempestivamente, così da evitare che, in caso di esito negativo degli stessi, si agisca per tempo e si eviti di procedere ad un’eventuale sottrazione della supplenza attribuita con evidenti ritardi e conseguenti ricadute sulla continuità didattica.

Sanzioni GI

Le sanzioni, riguardanti le supplenze attribuite dalle graduatorie di istituto, sono indicate nell’articolo 14, comma 2, dell’OM n. 112/2022, sono differenti a seconda che la supplenza sia su posto comune o di sostegno e sono applicate nei casi di seguito riportati:

rinuncia alla proposta di contratto, alla proroga o conferma dello stesso, anche a titolo di completamente orario; mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero mancata risposta, nei termini previsti, ad una proposta di contratto; abbandono del servizio.

Approfondisci

Le MAD

Nel frattempo, tante scuole hanno già esaurito le proprie graduatorie e dopo essersi rivolte a quelle viciniori (consigliamo agli interessati di controllare che il procedimento sia corretto), emanano un interpello nazionale alla ricerca di docenti, anche per supplenze fino al 30 giugno.

Varie le classi di concorso, si va dalle ormai classiche STEM a discipline musicali.

Alcune info sulle MAD

Il punteggio per la supplenza

per cumulare i 12 punti nelle graduatorie di supplenza sono sufficienti 166 giorni anche non continuativi;

per maturare l’annualità di servizio, utile ai fini della carriera, sono necessari 180 giorni anche non continuativi oppure un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio;

per servizio continuativo, si intende un servizio prestato senza interruzioni, anche con più contratti (importante che non ci sia nessuna interruzione, nemmeno di un giorno);

qualora il supplentee sia in servizio sino al giorno prima della vacanze di Natale (e/o Pasqua), la titolare rientri per le predette vacanze (quindi non rientra in classe) e poi si riassenti alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze, al supplente spetterà la conferma (riavrà la supplenza, senza scorrere nuovamente le graduatorie di istituto, a partire dal primo giorno di lezione dopo le vacanze).

