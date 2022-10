Supplenze docenti da graduatorie di istituto, liberatoria per GPS esaurite. Quali sono le classi di concorso più ricercate [LO SPECIALE] Di

Supplenze anno scolastico 2022/23: l’Ufficio Scolastico di Vercelli ha pubblicato la liberatoria ai Dirigenti Scolastici per le nomine da graduatorie di istituto.

Le tre fasce delle graduatorie di istituto

prima fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nelle GaE;

seconda fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nella I fascia delle GPS;

terza fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nella II fascia delle GPS

I docenti inseriti in prima e seconda fascia delle GPS hanno scelto le scuole (max venti per classe di concorso) in cui inserirsi nelle graduatorie di istituto nella domanda presentata entro il 31 maggio 2022.

Chi non ha presentato la domanda ed era già inserito nelle GPS con relativa scelta delle scuole, si vedrà riconfermato nelle stesse.

I docenti inseriti nelle GaE hanno scelto le scuole in cui inserirsi nelle graduatorie di istituto entro l’11 luglio.

Le graduatorie di istituto: per quali supplenze vengono utilizzate

supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2023 che non è stato possibile attribuire da GPS. Non saranno tenuti in considerazione i “rinunciatari”, cioè coloro che per gli incarichi al 31 agosto 0 30 giugno non hanno espresso quella sede nella domanda presentata entro il 16 agosto. Nel parla la nota dell’Ufficio scolastico di Verbano Cusio Ossola – supplenze temporanee, con data di scadenza ultima legata alle esigenze di servizio. La supplenza temporanea più lunga è quella che arriva all’ultimo giorno di lezione secondo il calendario stabilito nella regione specifica. Interessa tutti coloro che compaiono nelle GI della scuola in cui si verifica la disponibilità

Sono supplenze temporanee quelle che verranno conferite in attesa delle nomine dei vincitori del concorso straordinario bis copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, in applicazione dell’art. 2 comma 3 del D.M. 112/22.

Supplenze, spezzoni pari o inferiori a 6 ore: ordine attribuzione e pagamento. Novità

La nota dell’Ufficio Scolastico di Vercelli

Altri Uffici Scolastici hanno invece pubblicato una liberatoria parziale, relativa ad alcune classi di concorso, mentre per le altre si attendono nuovi turni di nomina. Ad es.

ABRUZZO

L’Aquila BD02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) –

Teramo A027 e B022 –

BASILICATA

Potenza AF55 –AK56 –

CALABRIA

Reggio Calabria – A027 – A043 – AI24

Vibo Valentia A027-A042-A043-AD55-EEEM –AM56 –

Cosenza EEHN – A043 – BA02 –

CAMPANIA

Avellino AB56; A027; A033; AB55; AI55 –

EMILIA ROMAGNA

Bologna–

Rimini posizione e punteggio ultimo nominato per ogni classe di concorso – Ultimi nominati al 14 settembre –

Bologna avviso 13 settembre–

AAAA Infanzia – posto comune

– ADEE Primaria – posto sostegno

– EEHN Primaria – metodo didattico differenziato Montessori

Forlì Cesena

A027 – A033 – A044 – BB02 – AP55 – AI55 – A061 – A040 – EEIL – primaria lingua inglese- avviso EEEE 16/09 –

Parma –

AAAA scuola dell’infanzia COMUNE

– ADAA scuola dell’infanzia SOSTEGNO

– EEEE scuola primaria COMUNE

– ADEE scuola primaria SOSTEGNO

– EEIL scuola primaria posto di LINGUA

– A027 Matematica e fisica scuola secondaria di 2° grado

– A036 Scienze e tecnologia della logistica

– A040 Scienze e tecnologie tecniche

– A041 Scienze e tecnologie informatiche

– A042 Scienze e tecnologie meccaniche

– A043 Scienze e tecnologie nautiche

– AN55 strumento musicale violoncello scuola secondaria di 2° grado

LAZIO

Roma AAHN, EEHN, A027, A061, A042, AM55, BA02, BB02, BD02 –

LIGURIA

Genova per le cdc A033 – A040 – AI24 – A043 – ADEE – EEEE – EEIL – ADAA – AAAA –

LOMBARDIA

Mantova sostegno infanzia e primaria – educazione motoria primaria – A028 AD25 A012 A027 A034 A037 A040 A041 A043 A043 AC55 AD24 AS55 BB02 –

Brescia EEEE ADEE EEHN (Montessori) EEIL A026 A027 A040 A041 A042 A044 A063 AL55 BB02 BD02 BI02 nota -AAAA ADAA AAHN (montessori) AA25 A020 nota –A028 A064 BA02 –

Lodi A011, A020, A022, A023, A024, A026, A027, A028, A036, A040, A041, A042, AA24, AAAA, ADAA, ADEE, ADMM, BA02, EEEE, EEEM, EEIL –A012 A050 –rettifica –integrazione A021–

Cremona posti comuni e di sostegno infanzia e primaria e AA25 –A010; A020; A026; A027; A040; A041; A042; A044; AA24; AI55; AO55; BB02 –EEMM AB25 –A028 –

Monza Brianza Infanzia Posto comune – Posto sostegno / Scuola Primaria Posto comune – Posto sostegno – Posto Montessori

/Scuola secondaria di II grado A014 – A026 – A027 – A033 – A036 – A040 – A041 – A042 – AB55 – AD55 – AF55 – AI55 – AJ55 – AK55 – AM55 – AW55 – B022 – BA02 – BB02 – BD02 – BE02 –A013 AO55 –

Milano A027, A040, A042, AI55, BA02, BB02 e BD02. A026, A033, A041, AN55 e AA24 –

MARCHE

Pesaro Urbino A027 A042 A043 A044 A057 B024 B026 – A020 A040 BC02 –

MOLISE

Campobasso – A027 – AL55 – A053 –

PIEMONTE

Torino – BB02 – A040 – A044

Torino – A027 A041 AI55 – AA25 –

Verbania EEEE – EEIL – ADEE – AJ56 – A010- A027 – A040 – A041 – BA02 – BB02 – seconda liberatoria Verbano Cusio Ossola – AAAA -A011 – A028 – A030 – A042 – A044 – A051 – A064 – AA24 – AC55 – AD24 – AD25 – B018 – terza liberatoria Verbano Cusio Ossola EEEM – ADAA – ADMM – A034 –

Alessandria –

Novara AA25 – AJ56 – AK56 – AL56 – A020 – A026 – A029 – A033 – A038 – A040 – A041 – A042 – A044 – AJ24 -B005 – B022 – BA02 – BB02 –

PUGLIA

Bari BI02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE) – NORMALE

• A057 – TECNICA DELLA DANZA CLASSICA – NORMALE PRIMARIA

• EEHN – INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA (METODO MONTESSORI) – CON METODO MONTESSORI

• SCUOLE SPECIALI – POSTI COMUNE EN – INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA per i posti per disabili psicofisici

AB55 –

Brindisi EN scuole speciali scuola primaria – posti montessori scuola infanzia e primaria –

Foggia A027 –A043 A053 –

SARDEGNA

Avviso Sassari su utilizzo gi –

SICILIA

Enna – A027 A044 –

Caltanissetta – A027 –

Agrigento AI56, AA25, A027, A039, A043, B025 e BB02 nota –

TOSCANA

Firenze -. AAAA; – A020 – A026 – A040 – A061 – AAHN, ADAA, ADEE, EEEE, EEHN, EEIL, AI56, A027, A033, A041, A042, A044, A061, B029, BB02, BI02 –

Prato – ADEE – AK56 – AI56 – A010 – A027 – A041 – A042 – A044 – AB55 – AI55 – AN55 – BB02 – -BI02 – EEEE–

Siena – ADEE – A014 – A040 – A041 – A042 – A044 – A062 – B029 – GPS I E II FASCIA SCUOLA DELL’INFANZIA: AAAA e ADAA – GPS I E II FASCIA SCUOLA SECONDARIA II GRADO: A010 – A026 – AA24 – B018 – BA02 – A020 A061 – A037 –

Pistoia ADEE, EEEE –

Pisa – AD25 – AI55– B029 – A051 – A041 –

BB02 – ADAA – ADEE – A005 – A027 – A040 – A053 – B011 – B017 nota–

Lucca -B024 AE24 A041 A026 A028 A022 AL56 AM56 A027 A036 A040 A042 A043 A044 A055 AW55 B005 B027 B029 BB02 BC02 – ADEE EEIL – elenco 6 ottobre –

Grosseto ADAA ADEE – EEEE –

UMBRIA

Terni A027 –A040 –A028 –

VENETO

Venezia – AAAA – ADAA – EEEE – ADEE – EEIL – A027 – A036 – A040 – A041 -A042 – A043 -A044 – AL55 – AR55 – BA02 – BC02 -BD02 – B025 –

Padova – secondo avviso – Infanzia (AAAA), Sostegno Infanzia (ADAA), Primaria (EEEE, EEIL), Sostegno Primaria (ADEE), A026; AH56; A027; A040; A041; A042; A044; B002; B005.

Treviso – Decreto n. 9394 del 09-09-2022 – AAAA–

Decreto n. 9890 del 23-09-2022

Belluno nota 20/09 –

Vicenza restituzione posti –avviso del 7 ottobre –

Verona AAAA -ADAA – ADEE – EEEE – EEIL nota – AF56 – A041 – A042 – A044 – AW55 – B026 nota–AF56 A041 A042 A044 AW55 B026 A027 A040 –

N.B. In altre province è possibile si proceda con comunicazione interna ai Dirigenti Scolastici, senza pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico.

La normativa sulle supplenze da graduatorie di istituto

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto

Se un Dirigente Scolastico esaurisce le graduatorie di istituto a sua disposizione, deve innanzitutto contattare le graduatorie di istituto degli Istituti viciniori ai sensi dell’art. 13, comma 19 dell’O.M. 112/2022.

Esaurita anche questa possibilità, si passa alle MAD che possiedano le caratteristiche utili per l’assunzione nell’anno scolastico 2022/23.

Gli interpelli nazionali

