Supplenze da GaE e GPS: gli esiti finora pubblicati Di

Supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2022: gli Uffici Scolastici hanno avviato le operazioni e arrivano anche i primi esiti. PAGINA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO, anche se non costituisce fonte ufficiale per cui consigliamo di monitorare i relativi siti internet.

L’attribuzione delle supplenze per il personale docente e per il personale educativo avviene sulla base della circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 “Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”

Gli uffici scolastici danno avvio alla fase 2: l’attribuzione degli incarichi al 31 agosto e 30 giugno 2022.

L’ufficio Scolastico, preso atto dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero sulla base delle domande presentate dagli aspiranti presenti in GaE e GPS entro il 21 agosto, propone i contratti che sono pubblicati nei rispettivi bollettini.

I Dirigenti Scolastici sono delegati alla stipula del contratto, nonché ai controlli su punteggi relativi a titoli di accesso e culturali, nonché sui titoli di riserva e preferenza.

Qualora non sussistano i requisiti per il contratto, la nomina può decadere in qualsiasi momento.

La presa di servizio è avvenuta il 1° settembre per le proposte pubblicate entro il 31 agosto mentre avverrà nella data indicata da ciascun bollettino per gli esiti comunicati dopo il 1° settembre.

La mancata presa di servizio senza un documentato motivo equivale a rinuncia e comporta la perdita della supplenza.

Il Ministro Bianchi aveva comunicato nella conferenza stampa del 2 settembre che le nomine si concluderanno in settimana “abbiamo già attivato anche tutte le procedure che si concluderanno in settimana per le supplenze annuali. Abbiamo avviato i concorsi per l’anno prossimo in modo di concludere in due anni completamente la tematica del tempo indeterminato“.

In ogni caso, ci sono ancora ampi margini di tempo per avere tutti i docenti in cattedra in tempo per l’inizio delle lezioni, secondo il calendario regionale.

N.B. Dopo le segnalazioni, il 2 settembre il gestore del sistema informativo del Ministero aveva fatto presente che “sulla base delle segnalazioni ricevute nelle ultime ore sulle elaborazioni effettuate per le individuazioni delle supplenze, è stato effettuato un intervento sulla procedura per modificare l’ordine di trattamento delle graduatorie”

Ma ciò, a quanto pare, non è stato sufficiente. Alcuni uffici Scolastici, su indicazione ministeriale, hanno rimandato la pubblicazione al 6 settembre e anche nelle pubblicazioni già avvenute si riscontrano numerosi errori.

Province che hanno pubblicato

ABRUZZO

Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila –

BASILICATA

Matera –

CALABRIA

Catanzaro– Crotone – Vibo Valentia – Cosenza – Reggio Calabria –

CAMPANIA

Benevento – Salerno –

EMILIA ROMAGNA

Ferrara – Ravenna – Rimini – Bologna – Piacenza – Forlì Cesena – Parma – Modena + seconda pubblicazione – Reggio Emilia –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Pordenone – Udine –

LAZIO

Viterbo +nuove nomine del 2 settembre – Latina + ripubblicazione 2 settembre + ripubblicazione 3 settembre – Frosinone + ripubblicazione 3 settembre –

LIGURIA

Imperia – La Spezia – Genova –

LOMBARDIA

Sondrio – Cremona – Bergamo – Monza – Pavia – Lodi – Lecco – Mantova + rettifica – Como –

MARCHE

Ancona –

MOLISE

Campobasso – Isernia –

PIEMONTE

Biella – avviso del 2 settembre + nomine 3 settembre – Novara – Alessandria – Asti – Vercelli – Torino – Cuneo – Verbano Cusio Ossola –

PUGLIA

Taranto – Foggia – Brindisi – Lecce –

SICILIA

Agrigento – Ragusa – Siracusa – Catania – Trapani – Caltanissetta ed Enna – Palermo – Messina –

UMBRIA

Terni + rettifica del 3 settembre – Perugia –

VENETO

Rovigo – Vicenza –

Altri Uffici Scolastici hanno avviato il procedimento e pubblicato i relativi avvisi, ma non ancora gli esiti

N.B. La pagina non ha carattere ufficiale. E’ necessario controllare costantemente i siti degli uffici scolastici di riferimento per conoscere la data entro la quale effettuare la presa di servizio.