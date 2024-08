Supplenze docenti 2024, parte l’algoritmo da GaE e GPS [Bollettino aggiornato con Milano, Torino, Trieste, Perugia, Terni, Gorizia, Brescia, Bergamo] Di

Supplenze docenti da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024/25: le nomine degli Uffici Scolastici tramite la procedura informatizzata, riservate a chi ha presentato la domanda per le “max 150 preferenze” entro lo scorso 7 agosto.

Si tratta di incarichi di supplenza per i posti interi vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e per gli spezzoni pari o superiori a 7 ore. Partecipano anche i docenti di ruolo con l’art. 47 del CCNL 2019/21, per classi di concorso diverse da quella di titolarità.

I docenti che figurano negli elenchi che man mano verranno pubblicati dagli Uffici Scolastici sono destinatari di nomina a tempo determinato dal giorno della presa di servizio fino al 31 agosto o 30 giugno 2025.

La presa di servizio è fissata per il 2 settembre 2024 per nomine conferite entro il 31 agosto, mentre per le nomine successive la data sarà indicata nel decreto di nomina.

La sede della scuola sarà quella indicata nel bollettino di nomina, fermo restando che i Dirigenti Scolastici potranno poi assegnare il docente ad altro plesso facente parte dell’Istituto.

Rinuncia all’incarico

Si ricorda che, in caso di rinuncia all’incarico conferito e di abbandono del servizio, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1 lett. a) b) dell’O.M. 88/2024.

Controlli sui punteggi

In occasione della stipula del contatto di lavoro, i Dirigenti Scolastici dovranno tempestivamente adempiere ai controlli previsti dall’OM n. 88/2024.

I Bollettini delle supplenze a.s. 2024/25

ABRUZZO

Chieti

L’Aquila

Pescara

Teramo

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia

Pordenone

Trieste

LOMBARDIA

Bergamo

Brescia

Lodi

Milano

Monza-Brianza

Pavia

Sondrio

Varese

PIEMONTE

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbanio-Cusio-Ossola

Vercelli

SICILIA

dal 6 settembre

TOSCANA

dal 4 settembre

UMBRIA

Perugia

Terni