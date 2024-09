Supplenze docenti 2024: come funziona l’algoritmo. Nomina sostegno da GUI: prima fascia precede seconda. Chiarimenti Uffici Scolastici Di

Supplenze anno scolastico 2024/25: arrivano le nomine al 31 agosto e 30 giugno, arrivano i primi reclami e le prime diffide. Le risposte degli Uffici Scolastici, che spiegano come funziona l’algoritmo.

I motivi di reclamo

Sono sostanzialmente due

1) l’aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;

2) l’aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto

ABRUZZO

Teramo – Quali sono le riserve –

LOMBARDIA

Bergamo riscontro a reclami –

Varese – riscontro a reclami e diffide –

PIEMONTE

Alessandria – Chiarimenti nomine GPS con numero riserve –

TOSCANA

Pistoia – Grosseto –

Ecco come funziona l’algoritmo

“Il sistema informatico, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato nessuna delle sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente, considera il candidato rinunciatario e non gli attribuirà alcuna nomina per quella classe di concorso per l’intero anno scolastico in corso ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024.” Chi diventa rinunciatario

Quali sono le riserve previste dall’OM n. 88/2024

Supplenze docenti 2024: alcuni posti sono riservati per legge 68/99, volontari delle Forze armate (30%), servizio civile universale (15%) con alcuni limiti

Nomina su posto di sostegno

L’ufficio Scolastico di Pistoia chiarisce “Si chiede, nel caso di perplessità di esclusione dalle nomine su sostegno e verifica dei punteggi dei candidati, di considerare nel bollettino se la nomina è effettuata dalla graduatoria di sostegno o da GUI e, in quest’ultimo caso se GUI prima fascia o GUI seconda fascia, poiché la prima fascia viene elaborata con priorità rispetto alla seconda.

e Grosseto ” la Graduatoria Incrociata per il Sostegno (GUI) prevede una sola fascia nella quale confluiscono per ordine di graduatoria e di punteggio prima i candidati provenienti dalla graduatoria incrociata di I fascia e poi i candidati provenienti dalla graduatoria incrociata di II fascia. Pertanto, il sistema ha proceduto secondo tale criterio e secondo le preferenze espresse”

Ecco i BOLLETTINI delle nomine da GPS 2024/25

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

