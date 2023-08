Supplenze docenti 2023/24, GPS già esaurite per alcune classi di concorso. Ecco in quali province si passa a graduatorie di istituto, MAD e AVVISI Di

Supplenze anno scolastico 2023/24: gli Uffici Scolastici sono impegnati nell’attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 da gaE e GPS in base alle domande presentate entro il 31 luglio, entro il quadro di disponibilità presenti. In qualche caso vi è già lo scorrimento per il secondo turno. In altri gli Uffici Scolastici dichiarano esaurite le graduatorie. Cosa significa.

Le classi di concorso esaurite

Sono quelle per cui l’Ufficio Scolastico ha già scorso tutte le GaE e GPS disponibili e non ha potuto assegnare posti (o spezzoni) ancora disponibili o perché non c’erano aspiranti o perchè sono risultati rinunciatari. Come si procede.

Scorrimento graduatorie di istituto

I Dirigenti Scolastici delle scuole in cui si verificano le disponibilità sono autorizzati a scorrere le graduatorie di istituto, rispettando la scadenza del posto al 31 agosto o 30 giugno 2024.

Qualora le graduatorie di istituto della scuola, che deve assegnare la supplenza, siano esaurite, si ricorre alle graduatorie di istituto delle altre scuole della provincia secondo il viciniorietà, come leggiamo nell’articolo 13/19 dell’OM 112/2022 (le scuole lo fanno ancora? avanziamo qualche dubbio).

MAD

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, si passa alle MAD domande di messa a disposizione. Le domande possono essere presentate dai candidati non inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia, dichiarando

titolo/titoli posseduti (abilitazione/specializzazione e/o titolo di studio …);

estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione ovvero del titolo studio;

di non essere inseriti in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Avviso

Se non si riesce ad assegnare la supplenza nemmeno tramite MAD si ricorre agli Avvisi. Le scuole:

pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o, in subordine, del titolo di studio;

trasmettono copia degli avvisi all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito.

Relativamente agli Avvisi, nella nota sulle supplenze non c’è alcun divieto di partecipazione per i docenti inclusi nelle varie graduatorie (l’unico divieto riguarda i docenti già destinatari di proposta di nomina a tempo determinato).

Classi di concorso esaurite

Calabria

Vibo Valentia

risultano esaurite le graduatorie provinciali per le classi di concorso A027 – A036 – A053 – AD55 – BD02

Emilia Romagna

Ferrara

A020 – FISICA

A026 – MATEMATICA

A027 – MATEMATICA E FISICA

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A044 – SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI

BB02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE

Rimini –

Classi di concorso esaurite: A041 A042 AM55 AN55 BI02

Posizione e punteggio ultimo nominato con turno del 25 agosto –

Piemonte

Novara

AA25-AC25-AK56

A026-A027-A033-A036-A038-A040-A041-A042-A044-A061-AA24-B005-BA02-BB02-BD02

Sicilia

Caltanissetta

Scuola secondaria di primo grado AG56

Scuola secondaria di secondo grado A027 – AB55 – B022

Enna

Scuola secondaria di primo grado AG56

Scuola secondaria di secondo grado A027