Supplenze docenti 2023/2024, posso accettare nomina da GPS se ho già una cattedra assegnata con MAD? [VIDEO] Di

Giorni concitati per quanto riguarda le supplenze, con gli aspiranti impegnati con le convocazioni e le assegnazioni delle cattedre. I dubbi, però, sono ancora tanti.

Ad esempio, nel corso del Question Time del 31 agosto in diretta su OS TV, la segretaria nazionale dell’ANIEF Chiara Cozzetto ha risposto al seguente quesito: “Se sto già insegnando tramite chiamata MAD e mi arriva la nomina da GPS, cosa succede?”

“Si può accettare la supplenza da Gps – spiega la sindacalista – ma non si può giustificare il non voler accettare perché già in servizio con la MAD e quindi non c’è la sanzione“.

“Ricordiamo che l’Ordinanza ministeriale non permette di presentare una MAD per chi è in GPS, non prevede sanzioni ma non lo permetterebbe“, aggiunge Cozzetto.

A rigore il quesito non dovrebbe esistere per i motivi che ha riassunto la sindacalista

l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 non autorizza il docente inserito in GPS ad accettare supplenza da MAD. Nella domanda MAD bisogna specificare di non essere inseriti in nessuna graduatoria (per questo motivo tanti docenti chiedono il depennamento dalle GPS)

le MAD dovrebbe essere prese in considerazione in un periodo in cui le nomine da GPS dovrebbero essere già concluse. Purtroppo questa seconda circostanza potrebbe non verificarsi, pensiamo ad es. che ad oggi 3 settembre le province del Piemonte hanno già concluso il secondo turno di nomina e sanno già che alcune classi di concorso saranno scoperte mentre Roma e Napoli non hanno ancora avviato neanche il primo.

LA RISPOSTA DI CHIARA COZZETTO AL MINUTO 25:53

TUTTE LE RISPOSTE