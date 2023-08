Supplenze da GaE e GPS 2023: primo turno il 25 agosto, secondo turno dopo presa servizio 1° settembre. Il “modello Toscana” Di

Supplenze per l’anno scolastico 2023/24: nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 da GaE e GPS: è l’ultima operazione affidata agli Uffici Scolastici per portare in cattedra tutti i docenti necessari allo svolgimento delle attività. L’obiettivo è quello di essere pronti in tempo per l’inizio delle lezioni, fissato dal calendario regionale a partire dall’11 settembre.

La procedura di conferimento delle supplenze sarà, come già negli anni precedenti, informatizzata (il cosiddetto “algoritmo”) e interesserà gli aspiranti che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 31 luglio ore 14.

Chiusura nomine in ruolo e assegnazioni provvisorie 2023/24

Affinché la procedura di attribuzione delle supplenze sia corretta, è necessario che gli Uffici scolastici chiudano le fasi relative alle immissioni in ruolo e alle assegnazioni provvisorie /utilizzazioni.

Questa procedura potrebbe aver bisogno ancora di qualche settimana, per cui meglio attendere qualche giorno in più ma sapere che le disponibilità saranno state tutte correttamente caricate a sistema prima di avviare l’algoritmo.

La procedura per le supplenze

il Ministero ha individuato questi passaggi

Le scuole, attraverso il sistema informativo, indicano agli Uffici il numero effettivo di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso disponibilità effettive.

Gli Uffici, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso validando o integrando le indicazioni delle scuole.

Gli Uffici verificano le istanze presentate e con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse. In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Le nomine

Bisognerà attendere l’ultima parte di agosto. La data potrà variare in ogni provincia, ma al momento ci concentriamo su modello interessante, che ribattezziamo il “MODELLO TOSCANA“, come anticipato dalla Gilda degli insegnanti di Firenze.

Il modello prevede un primo turno di nomina il 25 agosto (si spera con tutte le disponibilità) e un secondo turno dopo la presa di servizio dei docenti nominati fissata per venerdì 1° settembre, in modo da far rientrare le eventuali disponibilità derivanti da rinunce già al secondo turno di nomina, in una data che può essere ritenuta ragionevole.

In questo modo – ma tutto dipende dalle operazioni precedenti – con due turni di nomina consistenti per disponibilità gli aspiranti potrebbero essere nelle condizioni di poter essere soddisfatti quanto più possibile in base alle preferenze espresse nella domanda, lasciando a turni residui poche disponibilità.

Ricordiamo che ai fini dell’assegnazione delle supplenze si possono applicare le aliquote di posti destinate ai riservisti, ossia a coloro i quali beneficiano di quanto previsto dalla legge n. 68/99.

N.B. Naturalmente quelle indicate non sono date certe e non sono date valide a livello nazionale. Consigliamo agli interessati di monitorare costantemente gli Uffici Scolastici per tutte le indicazioni.

Dopo le nomine

Quando si può differire la presa di servizio prevista per venerdì 1° settembre

