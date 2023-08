Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le nomine: aggiornato con bollettini Biella, Asti, Reggio Emilia Di

Supplenze docenti anno scolastico 2023/24: finora solo l’ufficio Scolastico di Cuneo ha pubblicato il bollettino delle nomine conferite in base alle domande presentate entro il 31 luglio ore 14.

Presa di servizio 1° settembre

I docenti che figurano negli elenchi che man mano verranno pubblicati dagli Uffici Scolastici sono destinatari di nomina a tempo determinato dal 1° settembre 2023 fino al 31 agosto o 30 giugno 2024.

La sede della scuola sarà quella indicata nel bollettino di nomina, fermo restando che i Dirigenti Scolastici potranno poi assegnare il docente ad altro plesso facente parte dell’Istituto.

Controlli sui punteggi

In occasione della stipula del contatto di lavoro, i Dirigenti Scolastici dovranno tempestivamente adempiere ai controlli previsti dall’OM n. 112/2022.

Nei bollettini delle nomine gli Uffici Scolastici indicano la modalità e la scadenza per l’eventuale rinuncia alla nomina conferita.

Rinuncia alla nomina da GaE e GPS

In caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà possibile partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Ecco le province che hanno pubblicato

Emilia Romagna

Reggio Emilia–

Piemonte

Cuneo –

Biella –

Asti–

Si tratta del primo elenco pubblicato per l’anno scolastico 2023/24. Le nomine sono corrette, l’algoritmo ha funzionato? E’ possibile inviare le proprie considerazioni a [email protected]

Avvisi Uffici Scolastici

Verbano Cusio Ossola – nomine previste il 25 agosto, salvo diversa indicazione dal Ministero

Pistoia – nomine previste il 29 – 30 agosto.

Quella del 29 – 31 agosto è una delle date previste anche a livello ministeriale, come riferito dalle strutture territoriali della Gilda degli insegnanti

“Si avvisano i colleghi precari che l’algoritmo girerà per le supplenze molto probabilmente il 30 agosto e che il MIM non ha intenzione di procrastinare la data a settembre. Abbiamo denunciato che la tempistica è troppo stretta e che si rischia di far girare l’algoritmo senza che il quadro dei posti sia chiaro, completo e pubblicato”

N.B. Tanti Uffici Scolastici stanno indicando la data ultima entro la quale inviare il modello di RITIRO DELLA DOMANDA, prima di avviare l’algoritmo. Avvisi degli Uffici Scolastici con date di scadenza