Supplenze da GaE e GPS 2023/24 dopo Ferragosto: chi non può più o non vuole partecipare alla nomina, “è pregato” di ritirare la domanda

L’assegnazione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GaE e GPS per l’anno scolastico 2o23/24, ai sensi dell’OM 112/2022, è effettuata tramite procedura informatizzata, per partecipare alla quale gli aspiranti hanno presentato apposita domanda tramite Istanze Online, indicando sino a 150 preferenze, entro il 31 luglio ore 14.

Chi può ritirare la domanda

chi non può partecipare alle nomine perchè destinatario di nomina a tempo indeterminato e deve svolgere l’anno di prova e formazione

non più interessato alla nomina

Quando si può ritirare la domanda

Entro il periodo precedente l’avvio della fase di elaborazione dei processi di nomina da parte dell’Ufficio Scolastico per le supplenze.

GUIDA AL RITIRO DELLA DOMANDA

Perchè ritirare la domanda

Il vantaggio, va da sé, riguarda i docenti che rimarranno in graduatoria per partecipare alle nomine. In tal modo infatti non si sottraggono posti ai colleghi che partecipano al medesimo turno di nomina.

Se un posto viene assegnato ad un collega che non potrà accettarlo infatti potrà essere inserito nell’algoritmo solo al turno successivo di nomina e quindi a docenti con punteggio inferiore e non al primo turno, come sarebbe corretto.

Quindi, oltre alla correttezza nella procedura di comunicazione dei posti liberi, il corretto funzionamento dell’algoritmo dipende in parte anche dal comportamento dei docenti che hanno presentato domanda.

Supplenze docenti al 30 giugno 2024, posti liberati dalle assegnazioni provvisorie e di sostegno in deroga entrano nell’algoritmo

Docenti di ruolo: chi può usufruire dell’art. 36 per supplenze

Ad eccezione dei docenti che nell’a.s. 2023/2024 dovranno svolgere l’anno di prova, per i quali è preclusa la possibilità di accettare incarichi di supplenza, i docenti di ruolo potranno accettare supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini o gradi di istruzione, sia su posto intero che su spezzone, purché con scadenza al 30/06 o al 31/08. non sarà possibile accettare supplenze su posto di sostegno nello stesso grado di titolarità. Chiarimenti

Quando ci sarà il primo turno di nomina

Al momento non è stata stabilita una data, anche se ci attendiamo che le operazioni siano avviate dopo la “settimana di Ferragosto” per permettere agli Uffici Scolastici di concludere e controllare per bene tutte le operazioni precedenti, propedeutiche al corretto funzionamento dell’algoritmo con tutte le disponibilità presenti già fin dal primo turno di nomina.

Quindi meglio un giorno più tardi che dieci scuole in meno a disposizione.

Secondo la timeline disposta dal Ministero si potrebbe fare in tempo entro la prima settimana di settembre, per garantire anche la presenza dei docenti in classe fin dal primo giorno di lezione.

Potrebbe essere un esempio quello che abbiamo soprannominato il “modello Toscana”, ossia primo turno di nomina il 25 agosto e secondo turno di nomina dopo la presa di servizio del 1° settembre, in modo da avere anche i posti delle rinunce. Leggi l’articolo

Le indicazioni per la rinuncia alla nomina

Qualche uffici Scolstico comincia a pensare alle nomine per le supplenze. Così ad es. l’Ufficio Scolastico di Udine indica il 23 agosto il termine ultimo per il ritiro della domanda. L’avviso

