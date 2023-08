Supplenze da GaE e GPS 2023/2024 tra pochi giorni. Uffici Scolastici (fortunatamente) ancora impegnati nelle immissioni in ruolo Di

Docenti in attesa di conoscere come l’algoritmo assegnerà le supplenze al 31 agosto o 30 giugno per l’anno scolastico 2023/24. Ma ci vuole ancora qualche giorno di pazienza: non sappiamo ancora se si arriverà veramente ai giorni 29 – 31 agosto, ma certamente tanti Uffici Scolastici sono ancora alle prese con le immissioni in ruolo e con le assegnazioni provvisorie, per cui non si avrebbe il quadro completo delle disponibilità, punto centrale della procedura tanto attesa.

Lo scorrimento di Gae e concorsi per le immissioni in ruolo 2023/24

Le procedure relative alle immissioni in ruolo riguardano due aspetti: da un lato le surroghe, per attribuire i posti derivanti dalle rinunce e dall’altro il completamento della procedura relativa al concorso straordinario bis.

Così ad es. in Campania ancora il 24 agosto ci saranno convocazioni per la scelta della sede, in Sicilia la pubblicazione degli abbinamenti candidati/province è prevista per il 14 agosto, mentre la successiva Fase 2 (abbinamento candidati/sedi scolastiche) verrà gestita direttamente dagli Ambiti Territoriali.

In Veneto scade oggi la fase 2 per tante classi di concorso dello straordinario bis.

In Lazio è previsto un nuovo turno con scelta della provincia entro il 23 agosto.

Anche il Piemonte sta gestendo la fase relativa allo scorrimento delle graduatorie in seguito alle rinunce.

Per indicazioni specifiche relative ad ogni regione rimandiamo ai siti dei rispettivi Uffici Scolastici.

Obiettivo immissioni in ruolo dovrebbe essere 50.807 posti attribuiti. Difficilmente però il totale potrà essere raggiunto, perché gli esiti della call veloce – pur positivi – hanno lasciato posti vuoti che dovranno essere attribuiti ancora una volta con supplenze al 31 agosto, a meno che non si decida almeno per lo scorrimento delle graduatorie.

Ritiro domanda supplenze

E’ un altro punto fondamentale per il corretto funzionamento dell’algoritmo. Se al primo turno di nomina vengono nominati 100 docenti e la metà di questi dovranno rinunciare perché impossibilitati ad accettare la supplenza, i 50 posti persi andranno a beneficio del secondo turno alterando il sistema.

Il Ministero aveva implementato un sistema di ritiro della domanda su Istanze online ma, da quanto segnalato, questo risulta bloccato dall’avvio delle nomine per scorrimento delle GPS.

Di conseguenza gli Uffici scolastici stanno correndo ai ripari indicando una data ultima entro la quale inviare il ritiro della domanda, all’ufficio scolastico stesso.

La data ultima per il ritiro, dagli Avvisi finora pubblicati, è max il 23 agosto o 25 agosto.

Supplenze GaE e GPS: il ritiro della domanda si effettua via mail. Gli avvisi degli Uffici scolastici con le date di scadenza

L’avvio dell’algoritmo

Secondo alcune notizie ufficiose, per avere il quadro completo delle disponibilità, potrebbe essere rinviato al periodo 29 – 31 agosto. Noi consigliamo di tenere sempre monitorati i siti degli Uffici Scolastici, perchè inizialmente era stata indicata la data del 25 agosto (modello Toscana).

Quindi si raccomanda di non perdere nessuna news in merito.

La presa di servizio

Ricordiamo che in ogni caso la presa di servizio sarà venerdì 1° settembre per supplenze conferite entro il 31 agosto.

