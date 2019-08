Supplenze: convocazioni, posti liberi, rinunce, MAD, stipendio [Lo speciale]

Supplenze a.s. 2019/20: è un anno speciale, con numerosi contratti al 31 agosto e moltissime supplenze al 30 giugno, oltre naturalmente alle supplenze temporanee per malattie e gravidanze.

La circolare del 28 agosto del Miur: diplomati magistrale, sostegno, continuità didattica, priorità 104, ITP.

MOdello di delega

Quali supplenze saranno al 31 agosto e quali al 30 giugno

Vengono assegnati come supplenze al 31 agosto ” cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico. ”

Vengono assegnati come supplenze al 30 giugno “cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31

dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.” Leggi tutto

Supplenze: primo incarico. Iscrizione a NoiPA, contratto, quanto si guadagna [GUIDA]

Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno: come avverranno dalle graduatorie ad esaurimento.

Diplomati magistrale e inserimento in II fascia graduatorie istituto. Leggi tutto

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore, a chi si assegnano e fino a quando vanno retribuiti

Supplenze sostegno: tutto quello che c’è da sapere

Supplenze scuola primaria: le indicazioni

ITP: depennati da seconda fascia in caso di sentenze negative

Supplenze da graduatorie di istituto 2019/20: contratti con scadenza, non saranno rivisti dopo finestra di ottobre

Messa a disposizione

Scarica il modello di domanda

sindacati e Miur hanno introdotto delle norme comuni nell’annuale circolare che disciplina la procedura. Pubblicazione elenchi e procedura comparativa

Supplenze, priorità scelta scuola per beneficiari 104/92. Tutte le info utili

Docenti su posti di potenziamento: quando è possibile impiegarli a svolgere supplenze sino a 10 giorni. Leggi tutto

Scuole paritarie: come si valuta il servizio per il personale docente nelle graduatorie di istituto di III fascia. Leggi tutto

Terza fascia: quanto vale il servizio su sostegno senza titolo. Leggi tutto

Supplenze al 31/08 e al 30/06, dalle graduatorie ad esaurimento a quelle di istituto alle MAD

Supplenze brevi: divieto nomina primo giorno assenza, posti potenziamento, assenze sino a 10 giorni

differimento presa servizio, aspettative e congedi. Quando è possibile fruirli

Posti vuoti

Lombardia: 13mila posti vuoti

Veneto: quasi 8.000 cattedre vuote per i precari

Marche: vacanti 1.028 posti