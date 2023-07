Supplenze ATA: saranno circa 17mila tra collaboratori scolastici, assistenti ammnistrativi e tecnici. Tutti i numeri per regione Di

Ieri l’informativa tra Sindacati e Ministero dell’istruzione e del merito sulle immissioni in ruolo del personale ATA nell’anno scolastico 2023/24: circa 10mila posti autorizzati su quasi 30mila posti vacanti. I posti che non saranno coperti con le assunzioni a tempo indeterminato andranno a supplenza: di seguito una rielaborazione dei numeri per regione per i profili del collaboratore scolastico, assistente amministrativo e tecnico.

I posti residui vengono coperti con contratti di supplenza, attingendo dapprima dalle graduatorie di prima fascia, poi di seconda e infine di terza fascia.

Collaboratori scolastici

In totale 10.729 posti di collaboratori scolastici andranno a supplenza

Abruzzo: 305

Basilicata: 126

Calabria: 256

Campania: 624

Emilia Romagna: 934

Friuli Venezia Giulia: 234

Lazio: 978

Liguria: 285

Lombardia: 2052

Marche: 357

Molise: 68

Piemonte: 885

Puglia: 614

Sardegna: 385

Sicilia: 691

Toscana: 765

Umbria: 185

Veneto: 985

Assistenti amministrativi

In totale 3.648 posti di assistenti amministrativi andranno a supplenza

Abruzzo: 116

Basilicata: 30

Calabria: 61

Campania: 127

Emilia Romagna: 320

Friuli Venezia Giulia: 58

Lazio: 436

Liguria: 100

Lombardia: 785

Marche: 109

Molise: 17

Piemonte: 278

Puglia: 253

Sardegna: 118

Sicilia: 173

Toscana: 266

Umbria: 60

Veneto: 341

Assistenti tecnici

In totale 2.573 posti di assistente tecnico andranno a supplenza

Abruzzo: 61

Basilicata: 34

Calabria: 70

Campania: 152

Emilia Romagna: 174

Friuli Venezia Giulia: 58

Lazio: 253

Liguria: 64

Lombardia: 487

Marche: 75

Molise: 22

Piemonte: 196

Puglia: 211

Sardegna: 108

Sicilia: 187

Toscana: 157

Umbria: 37

Veneto: 227

