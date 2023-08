Supplenze ATA, in quali province ce ne sono di più? Roma batte tutti, ecco i numeri provincia per provincia Di

Più di 40mila supplenze l’anno, quasi il 50% tutte al Nord (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte). Di queste la maggior parte fino al termine delle lezioni e solo 11mila fino al 31 agosto. Sono dati che abbiamo estrapolato da fonte ministeriale e che riguardano l’anno 2021/22, anche se riteniamo siano ancora validi per farsi un’idea (magari non al centesimo) del panorama supplenze.

Ieri vi abbiamo fornito dati dettagliati sulla situazione delle supplenze ATA per regione, classe d’età e tipologia di posto. Oggi andiamo ancora più nel dettaglio fornendovi i dati delle province in Italia distinti tra posti annuali e posti fino al termine delle lezioni divisi per provincia.

Per comodità, le tabelle sono state così divise:

le prime 20 province dalla ventunesima alla quarantesima fino alla cinquantesima dalla cinquantunesima in poi

Clicca le immagini per ingrandirle

Qui un quadro delle supplenze ATA previste per l’anno scolastico 2023-24 in base ai dati sulle immissioni in ruolo Supplenze ATA: saranno circa 17mila tra collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici. Tutti i numeri per regione