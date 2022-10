Supplenze Ata, autorizzate più assunzioni (no organico Covid) per sicurezza degli alunni e funzionamento delle segreterie. Ecco dove Di

Supplenze del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23: l’USR Umbria comunica l’attivazione di ulteriori posti in deroga di collaboratore scolastico. Si tratta di posti che saranno assegnati con contratto al 30 giugno 2023, in deroga all’organico di diritto già costituito.

L’autorizzazione fa seguito alle richieste delle scuole pervenute successivamente alla determinazione dell’organico di fatto del personale ATA per l’a.s. 2022/2023 in cui si mette in rilievo la necessità di personale per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni o rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici in presenza di scuole articolate su più plessi o di scuole con una cospicua presenza di alunni con disabilità.

Il provvedimento dell’USR Umbria –

Anche in Sicilia l’USR con nota del 6 ottobre 2022 ha autorizzato, per ogni provincia, l’assunzione di personale ATA in deroga all’organico di fatto 2022/23.

Lo stesso nelle Marche

No organico Covid

Le nuove assunzioni non fanno parte del cosiddetto Organico Covid, ossia l’organico aggiuntivo di cui hanno usufruito le scuole nelle fasi dell’emergenza sanitaria Covid 19, ma si tratta comunque di assunzioni in più rispetto a quanto inizialmente prospettato per l’anno scolastico 2022/23. Segno che comunque le esigenze delle scuole diventano sempre più complesse e che seppure non si arriva ai numeri degli scorsi anni scolastici il personale in più è una risorsa sempre importante per la scuola.