Supplenze ATA, al via le convocazioni da graduatorie di terza fascia. Ecco dove Di

Al via anche le convocazioni da graduatorie di terza fascia per le supplenze ATA 2022/23. Esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia si passa infatti alle chiamate degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di terza. Del 30 agosto la liberatoria dell’USP Bari con la quale si autorizza la stipula di contratti di supplenza da graduatorie di istituto. Anche le altre province, una volta esaurite la prima e la seconda fascia, passeranno alla terza.

BASILICATA

Elenco posti Potenza – e profili in cui si utilizzeranno le terze fasce per Matera –

CALABRIA

Reggio Calabria terza fascia per AT-

LIGURIA

Imperia –

LOMBARDIA

USP di Lecco con avviso del 31 agosto. Le convocazioni riguardano gli assistenti amministrativi della prima, seconda e terza fascia fino a 13,10 punti e i collaboratori scolastici di prima, seconda e terza fascia fino a 9,60 punti.

Monza e Brianza: concluse le operazioni per la prima e la seconda fascia, si passa alla terza.

Anche a Cremona via libera alla terza fascia-

PIEMONTE

Elenco posti disponibili Biella –

Torino pubblica la liberatoria per le convocazioni da terza fascia.

Disponibilità per terza fascia Verbano Cusio Ossola–

Convocazioni dalla terza fascia a Novara–

PUGLIA

L’avviso dell’Ufficio scolastico di Bari:

Si comunica che, a seguito dell’espletamento delle procedure di convocazione degli candidati, questo Ufficio ha esaurito le graduatorie provinciali di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e del D.M. 75/2001 relative ai profili in oggetto indicati.

Ciò premesso, le SS.LL. potranno procedere alla stipula di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per la copertura dei posti non assegnati e di quelli che si rendano disponibili entro il 31/12/2022, individuando gli aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto.

Bari e BAT liberatoria per il profilo del collaboratore scolastico.

Anche a Brindisi prima e seconda fascia esaurite, si passa alla terza per assistenti amministrativi e tecnici. Così a Foggia.

SARDEGNA

Via alle supplenze da terza fascia a Sassari e Oristano –

SICILIA

Liberatoria Siracusa –

TOSCANA

Lucca Convocazione congiunta in presenza – rettifica 1 settembre –

VENETO

Elenco posti disponibili Padova –

L’ufficio Scolastico di Vicenza comunica “Si trasmette in allegato l’elenco dei posti/ore distinto per profilo professionale del personale ATA che non è stato possibile coprire a causa dell’esaurimento delle graduatorie provinciali.”

N. B. La pagina potrebbe non essere aggiornata in tempo reale.

Ordine graduatorie per le convocazioni

Come indicato nella circolare annuale delle supplenze:

Si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35,le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

