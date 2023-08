Supplenze ATA 2023/24, tra pochi giorni le nomine da graduatorie di terza fascia. I posti liberi per provincia [IN AGGIORNAMENTO] Di

Supplenze personale ATA per l’anno scolastico 2023/24: in questi giorni gli Uffici Scolastici conferiscono le nomine da graduatorie provinciali di prima e seconda fascia. In caso di scorrimento totale delle graduatorie, in presenza di posti ancora da assegnare, si passa allo scorrimento delle graduatorie di istituto di terza fascia. Questo adempimento è a cura dei Dirigenti Scolastici in cui deve essere assegnata la nomina.

Ecco le liberatorie per lo scorrimento delle graduatorie di terza fascia. Siamo ancora agli inizi, il procedimento durerà varie settimane se non mesi.

Molise

Campobasso –

Puglia

Bari –

Ordine graduatorie per le convocazioni

Come indicato nella annuale circolare sulle supplenze

L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

dopo l’esaurimento di prima e seconda fascia, si passa allo scorrimento di terza fascia ATA

