Supplenze ATA 2023-24: avvisi convocazioni da I e II fascia. In aggiornamento Di

Prendono il via le operazioni di attribuzione delle supplenze al personale ATA per l’anno scolastico 2023-24. Gli Uffici scolastici provinciali sono impegnati in questi giorni a convocare gli aspiranti per le supplenze da prima e seconda fascia ATA.

La convocazione riguarda gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia.

La mancata presentazione alla convocazione senza rilascio di delega è considerata rinuncia a tutti gli effetti all’eventuale proposta di assunzione.

E’ infatti possibile utilizzare la delega, se impossibilitati ad essere presenti: dovranno essere esibiti la delega e i documenti di riconoscimento del delegante e del delegato.

Convocazione no equivale ad assunzione: in previsione di eventuali assenze o rinunce, il numero degli aspiranti convocati è

superiore alle assunzioni da effettuare, al fine di consentire la massima possibile copertura dei posti disponibili. Pertanto la convocazione non comporta diritto a conseguire una proposta di assunzione e non dà nemmeno diritto ad alcun rimborso spese.

Elenco convocazioni in aggiornamento

Abruzzo

Chieti –

Veneto

Rovigo –Vicenza II fascia –

Toscana

L’avviso di Siena -e Grosseto –

Piemonte

L’avviso di Cuneo – Torino – Verbano Cusio Ossola – Vercelli –

Molise

Avviso Campobasso –

Sardegna

Oristano –

Lombardia

Bergamo –

Quando le convocazioni da terza fascia?

Le supplenze vengono conferite nell’ordine: prima, seconda e terza fascia. Una volta esaurite quelle di prima, si passa alla seconda; una volta esaurite le graduatorie di seconda fascia, si passa alle convocazioni da terza fascia.