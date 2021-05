Supplenze al 30 giugno posti in deroga 2021/22, più di 2.500 nelle Marche Di

Decreto dell’Usr per le Marche, posti in deroga sostegno anno scolastico 2021/22. In totale 4045 ore, astrattamente corrispondenti a 161,80 posti, per la

scuola dell’infanzia, di 19397 ore, astrattamente corrispondenti a 881,68 posti, per la scuola primaria, di 8633 ore, astrattamente corrispondenti a 479,61 posti, per la scuola secondaria di I grado, e di 14352 ore, astrattamente corrispondenti a 797,33 posti, per la scuola secondaria di II grado

Decreto