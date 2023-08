Supplenze al 30 giugno 2024, in Sicilia più di 12mila cattedre di sostegno in deroga Di

Posti di sostegno in deroga: probabilmente nell’anno scolastico 2023/24 saranno ancora più di 100mila, come evidenziato anche dal Ministro Valditara. In Sicilia già assegnati 12mila posti, da attribuire innanzitutto tramite scorrimento di GaE e GPS con supplenze al 30 giugno 2024 per gli aspiranti che hanno prodotto apposita domanda, anche senza titolo di specializzazione.

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, previa attenta verifica delle richieste dei Dirigenti scolastici e nel rispetto della normativa vigente, procederanno alla assegnazione dei posti alle Istituzioni Scolastiche al fine di rispondere alle esigenze di integrazione sia degli studenti disabili tardivamente iscritti sia di coloro che si trovano in situazione di particolare gravità. I Dirigenti suddetti avranno cura di provvedere all’esecuzione delle sentenze e di soddisfare le richieste relative a particolari esigenze e bisogni (studenti in situazione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92) anche al fine di evitare il ricorso all’Autorità Giudiziaria.

12mila posti di sostegno in deroga in Sicilia