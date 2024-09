Supplenze: a Monza e Brianza 14 cdc esaurite, terzo bollettino entro 24 settembre. Il quadro dell’USP Di

L’Ufficio scolastico provinciale di Monza e Brianza comunica che ha effettuato le nomine del personale docente dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze in data 31 agosto e che il secondo bollettino, per la copertura di sopraggiunte disponibilità, è stato pubblicato sabato 14 settembre.

L’Ufficio procederà a un ulteriore scorrimento nel caso in cui si dovessero rendere disponibili posti a seguito di rinunce o di nuove attribuzioni di organico da parte dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

Al momento risultano esaurite le seguenti graduatorie provinciali di supplenza, per le quali le Istituzioni scolastiche sono state autorizzate a procedere con l’individuazione dei docenti da Graduatorie di Istituto: AAAA – ADAA – EEEE – EEEH – ADEE – A014 – A040 – A041 – A042 – A044 -AP55 – BA02 – BE02 – BI02.

Cronoprogramma indicativo: pubblicazione del 3° bollettino entro il 24 settembre 2024.

Per quanto riguarda il personale ATA A le assunzioni a tempo determinato si sono concluse il 29 agosto.

L’attribuzione degli incarichi annuali per la copertura dei posti DSGA ancora disponibili avverrà a conclusione della procedura di interpello in corso.

Cronoprogramma indicativo: pubblicazione entro il 23 settembre 2024.