Supplenze, 900 posti vuoti in Campania. Le classi di concorso

Emergenza docenti non solo a Nord: in Campania ne mancano 900 per le assunzioni in ruolo.

Assunzioni in ruolo Campania

Il Miur, come riferisce Il Mattino, ha previsto un contingente di 2.904 posti ma, al termine delle operazioni di assunzione 900 posti non sono stati assegnati.

Il motivo? Mancano i docenti nelle graduatorie di merito dei concorsi 2016 e 2018.

Discipline in cui mancano i docenti

Queste le discipline maggiormente colpite dalla mancanza di docenti:

Educazione musicale

strumento musicale

tecnologia

lingue

Supplenze

I succitati 900 posti, qualora non utilizzati per le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazioni, andranno (in tutto o in parte) alle supplenze che, trattandosi di posti vacanti e disponibili, dovranno avere come termine ultimo il 31 agosto.