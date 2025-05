Supplenze 2024: scelta 150 preferenze si chiude con GPS non pubblicate in tante province, rettifiche punteggi in corso, immissioni in ruolo in alto mare Di

Supplenze da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024/25; istanze chiuse per la scelta delle max 150 preferenze il 7 agosto ore. Tanta delusione per quegli aspiranti che non hanno potuto controllare la propria posizione perché l’Ufficio Scolastico non ha pubblicato in tempo gli elenchi delle GPS, fermo restando che tante domande saranno poi di intralcio (se non verranno opportunamente ritirate) perchè i colleghi nel frattempo avranno ricevuto una nomina in ruolo. Tanta confusione, tanto ritardo, si tenta di recuperare.

Le GPS pubblicate

Avevamo sperato che tutte le province potessero assicurare la pubblicazione delle GPS entro il 7 agosto ore 14, ma così non è stato.

Mancano ad es. tutte le province del Piemonte e dell’Emilia Romagna ma in ogni caso, anche gli Uffici Scolastici che hanno fatto in tempo ad elaborare la graduatoria sono alle prese con le rettifiche in seguito alle segnalazioni degli interessati. Un lavoro che non è immediato, ci vuole tempo per analizzare le singole situazioni.

Le GPS pubblicate

Immissioni in ruolo 20204/25

Dovranno svolgersi nei prossimi giorni le assegnazioni delle province e poi della sede ai docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, nel rispetto del limite massimo dei 45.124 posti autorizzati dal MEF.

Al momento solo la Lombardia ha dato avvio alla fase 1

tra l’altro con tempi stringatissimi, dal 7 all’8 agosto. Se non si sceglie si avrà una nomina d’ufficio ma se si partecipa da concorso essere in una provincia o in un’altra farà la differenza.