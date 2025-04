Supplenze 2024, già 5.000 posti assegnati da Interpello. Emergenza precari in regioni in cui il costo della vita è elevato Di

A metà ottobre già circa 5.000 supplenze sono state assegnate tramite interpello, quindi fuori graduatoria. Il dato è emerso ieri durante l’incontro dei sindacati con il Ministro Valditara. Ce ne parla il sindacato Gilda degli Insegnanti.

Il Ministro ha affrontato nel corso della riunione il tema della precarietà legata al costo elevato della vita in alcune regioni.

Sono stati quindi forniti alcuni dati dei posti assegnati fuori graduatoria:

2077 in Lombardia

1259 in Piemonte

1257 in Veneto

Il Ministro ha ipotizzato l’attivazione di facilitazioni per coloro che insegnano in certe regioni.

Cosa sono gli interpelli

Esaurite le graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità e quelle delle scuole viciniori i Dirigenti Scolastici propongono l’interpello ossia il reperimento di docenti fuori graduatoria. Va assicurata la priorità nell’assunzione a docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione per il posto.

Come si cercano gli interpelli

