Supplenze 2024 docenti e ATA in Lombardia, quasi concluse le nomine dell’Ufficio Scolastico Di

L’USR Lombardia comunica che nell’ultima settimana di settembre è impegnato nelle assunzioni in ruolo dei docenti dalle graduatorie di merito del concorso 2024 per la scuola primaria. Nel frattempo si avviano a conclusione le operazioni di nomina a tempo determinato.

Nei dodici Uffici scolastici territoriali – prosegue l’USR si avviano alla fase conclusiva le procedure di assunzione a tempo determinato del personale docente e ATA, al fine di soddisfare al meglio il fabbisogno delle Istituzioni scolastiche della Lombardia.

Per quanto riguarda il personale docente, in ciascuna provincia risulta ad oggi coperta la quasi totalità delle disponibilità, al netto degli adeguamenti in organico di fatto e delle rinunce.

Si evidenzia che è in progressivo aumento il numero di province in cui sono già state concluse le operazioni di individuazione e assunzione anche del personale di sostegno, per cui è demandato alle scuole completare le operazioni.

Per quanto riguarda il personale ATA, si evidenzia che le operazioni di assunzione a tempo indeterminato si sono concluse nel mese di agosto, e progressivamente – a cura degli Uffici territoriali – saranno completate le assunzioni a tempo determinato. Il comunicato di USR Lombardia

Segnaliamo l’elenco delle GPS esaurite finora diffuso dagli Uffici Scolastici

Bergamo –elenco 18 settembre –

Milano – AV55 –

Mantova – elenco 17 settembre –

Monza e Brianza – elenco 17 settembre –

Lodi 13 settembre+ elenco 16 settembre

Infanzia: ADAA

primaria: EEEE, ADEE, EEEM, EEIL

secondaria I° grado: AN56, AE56, AH56

secondaria II° grado: A033, A036, A040, A041. A042, A043, AW55, AE55, B024

Lodi 16 settembre AAAA;

personale educativo: PPPP limitatamente ai soli educatori (maschi);

secondaria I° grado: A023, AA25;

secondaria II° grado: A020, A026, A027, A036, B005, BA02

Pavia: posti di sostegno – scuola dell’infanzia: ADAA

posti comuni e di sostegno – scuola primaria: EEEE – ADEE

scuola secondaria di II grado: A033 – A035 – A040 – A041 – A042 –B013 –BB02 – BI02

e le pagine degli Uffici Scolastici in cui è possibile reperire gli INTERPELLI per le supplenze in caso di graduatoria di istituto e viciniori esaurite.