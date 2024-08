Supplenze 2024/25 con interpelli e MAD: come rispondere al nuovo sistema di assegnazione cattedre con voglioinsegnare.it

La Messa a Disposizione (MAD) è stato un sistema che ha consentito a molti aspiranti docenti di fare il loro ingresso nel mondo della scuola. Per il prossimo anno scolastico 2024/25 ci sarà invece l’introduzione del nuovo sistema degli Interpelli.

La Svolta dell’Ordinanza 112/2022

Il Ministero ha infatti introdotto nell’Ordinanza Ministeriale 88 del 2024 delle importanti novità rispetto alle supplenze al di fuori delle graduatorie, regolamentate dall’articolo 13, comma 23. Stando alla nuova ordinanza, gli istituti scolastici una volta terminate le varie graduatorie, per le cattedre vacanti passeranno alla pubblicazione degli interpelli.

Come trovare degli Interpelli scolastici

A partire dal prossimo anno scolastico, gli istituti scolastici dovranno pubblicare gli interpelli. Si tratta di un “avviso pubblico” che sarà pubblicato sul sito ufficiale della scuola e diffuso agli altri Istituti e agli Uffici Scolastici Provinciali (USP) di tutta Italia.

Gli aspiranti supplenti potranno rispondere a questi interpelli candidandosi secondo le modalità descritte nell’avviso.

In questo modo, si ribalta il processo: è la scuola che propone un’offerta specifica, il docente si propone per la supplenza e poi l’istituto esamina le disponibilità ricevute, scegliendo tra queste il candidato.

Questo nuovo sistema mira a rendere le assegnazioni di supplenze più rapide ed efficienti, permettendo alle scuole di selezionare i candidati con il profilo più adatto alle loro esigenze, specificate nell’interpello.

Il sistema degli interpelli rappresenta un cambiamento significativo nel processo di reclutamento delle supplenze scolastiche, introducendo una procedura più strutturata e un maggiore impegno da parte degli aspiranti docenti per la ricerca del proprio interpello.

Ti basterà indicare:

la classe di concorso

la provincia

Come rispondere agli interpelli: la differenza tra chiamata da MAD e Interpello

La Messa a Disposizione è una segnalazione da parte dell’aspirante candidato con la quale si segnala la propria disponibilità per incarichi generici su specifiche classi di concorso.

È al pari di un CV inoltrato ad una segreteria con la quale si richiede di essere presi in considerazione per eventuali incarichi sulle proprie classi.

Può quindi succedere di ricevere proposte per incarichi brevi o da succursali distanti, per i quali non si incorre in alcuna penalizzazione in caso di rifiuto.

Al contrario la risposta ad un Interpello è al pari di una risposta ad un annuncio. Questo implica che il candidato ha specifico interesse all’incarico proposto dalla scuola tramite la loro segnalazione.

È quindi importante valutare bene la proposta da parte della scuola prima dell’invio della propria candidatura.

Questo sia per evitare ritardi nella selezione per le segreterie scolastiche, sia conversazioni poco gradevoli con dirigenti scolastici già oberati e impazienti di sopperire alle carenze di organico.

All’interno dell’interpello sarà indicato chiaramente quale documentazione inoltrare alla scuola, la modalità di risposta (se tramite mail, modulo o file word da compilare) ed anche se richieste informazioni specifiche, quali titoli di studio o un oggetto della mail di risposta specifico.

