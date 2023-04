Supplenza fino alle vacanze di Pasqua e poi nuovo contratto al rientro: al supplente spetta conferma ma non il pagamento delle festività Di

Quando il supplente ha diritto al pagamento della sospensione delle lezioni per Pasqua? Il caso del supplente che sostituisce il collega fino all’inizio delle vacanze e il titolare si riassenta dal primo giorno di rientro dalle vacanze di Pasqua.

Una lettrice chiede:

Buongiorno, insegno in una primaria della Lombardia. Ho avuto contratto di supplenza da gi fino a mercoledì, cioè fino al giorno prima delle vacanze di Pasqua. Il docente assente ha chiesto altri giorni dal prossimo mercoledì quando si rientra dalle vacanze di Pasqua. Spetta a me ancora la supplenza? Mi verranno pagati questi giorni di vacanze? Grazie

La scuola deve considerare in servizio il docente titolare che non ha prodotto certificazione dal 6 aprile, ovvero nel periodo di sospensione delle lezioni per le festività pasquali.

A partire dal 12 aprile, constatata l’assenza del titolare, al supplente in servizio fino al 5 aprile spetta solo la conferma della supplenza senza però il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze .

Ciò perché non si tratta di assenza continuativa del titolare, infatti il titolare chiude l’assenza l’ultimo giorno di lezione prima della sospensione delle stesse; riprende l’assenza il primo giorno di lezione ma tutto il periodo intermedio, che è quello delle vacanze, non produce alcuna documentazione di assenza.

