Supplentite, Pacifico (Anief): “Questione seria e da affrontare al più presto. Per quanto riguarda il sostegno situazione ‘precaria’, basta coi posti in deroga” Di

Marcello Pacifico, leader del sindacato rappresentativo Anief, ha commentato nuovamente la situazione che riguarda moltissimi precari che tra qualche settimana varcheranno la soglia delle nostre scuole.

Guardando soprattutto alla questione concernente il sostegno, Pacifico ha detto che non va meglio per gli insegnanti di sostegno: sono 110mila le cattedre vacanti. Per l’anno scolastico 2024/2025, ormai alle porte, mancano all’appello “almeno 110mila cattedre di sostegno. La maggior parte di queste cattedre manca al Nord e nelle ultime call veloci che si sono tenute in Campania, per esempio, sono risultate zero disponibilità. E questo non perché manchino i posti, ma perché vengono assegnati solo in deroga”, ha concluso il sindacalista autonomo.