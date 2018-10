Tempo di supplenze, nuove convocazioni sì oppure no? A rimetterci i supplenti di III fascia e gli studenti, in balìa della discontinuità didattica.

Su L’insegnante imbruttito la voce di un precario che chiede dignità per i precari di III fascia

“La dignità degli # insegnanti # precari di # TerzaFascia # FuoriSede .

Insegnanti che non riescono nemmeno ad affittare un monolocale.

Insegnanti che stanno reggendo le sorti della scuola in regioni come la # Lombardia dove risultano migliaia di cattedre vacanti.”