Studio del dialetto locale, il “Dizionario della Vallata La Verde” realizzato dagli studenti di Bianco. Questa sera presentazione ufficiale Di

Grande successo in rete e non solo per il Dizionario degli studenti, di cui abbiamo riferito nei giorni scorsi. Restano dunque accesi i riflettori sulla Scuola media “Macrì” di Bianco , in provincia di Reggio Calabria.

Questa sera, sabato 24 agosto, alle ore 21,30, presso l’Arena John Lennon di Ferruzzano, lungomare lato Sud (RC), sarà presentato il “Dizionario della Vallata La Verde” edito da Pace Edizioni e realizzato dagli alunni seguiti da alcuni docenti dell’Istituto comprensivo calabrese.

Come abbiamo riferito nei giorni scorsi in una nostra intervista alla professoressa Rosamaria Scordo, un gruppo di studenti delle classi IA, IC, IIA, dell’ Istituto comprensivo “M. Macrì” di Bianco (RC), e alcuni docenti hanno messo in atto una ricerca linguistica sul campo, condotta attraverso interviste ai parlanti dialettofoni di alcuni paesini della Locride.

Il risultato è stato la realizzazione di un vocabolario dialettale, ora in vendita su Amazon, corredato da un’analisi dei fenomeni linguistici caratteristici dell’idioma di quel territorio, arricchito, inoltre, da alcuni etnotesti con a fronte traduzione e, in ultimo, da un’appendice fotografica, relativa alla cultura contadina locale. Un volume di questo tipo, dicono gli ideatori, “vede la luce con lo scopo di incuriosire le nuove generazioni verso il recupero della nostra cultura, inducendo alla ricerca più profonda della propria identità e delle proprie radici”. Il dialetto non è l’italiano che non ce l’ha fatta, come invece è stato detto da qualcuno.

E’ molto di più. Rappresenta le radici di una comunità. E i ragazzi e le ragazze che hanno condotto la ricerca sono chi è stato testimone del loro lungo lavoro ora sono molto più colti di chi non conosce l’origine delle parole, dei modi di dire, dei proverbi, dei lemmi che usa parlando in italiano. L’evento, organizzato dal Comune di Ferruzzano vedrà la partecipazione, tra gli altri e a vario titolo, degli studiosi Rosamaria Scordo, Vincenzo Stranieri, Alba Romeo, Saverio Verduci, Orlando Sculli, Oreste Kessel Pace, Vittoria Paola Zurzolo, dirigente dell’Istituto comprensivo Macrì.