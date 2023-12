Studiare e giocare a calcio ad alti livelli? Sì può. L’esempio di Raspadori: “Voglio dimostrare che si possono coltivare sapere e gioco” Di

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha offerto una prospettiva illuminante sulla combinazione di studi scolastici-universitari e carriera calcistica in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

La sua dichiarazione apre nuove riflessioni sul concetto di atleta-studente, sfidando i preconcetti e promuovendo un’immagine più completa del calciatore moderno.

“Siamo sempre di più, per fortuna, a studiare e giocare. Io sto cercando di laurearmi in scienza motorie. Altri, come Pessina, Pobega, Buongiorno e prima ancora Chiellini, hanno dimostrato che non è impossibile far convivere lo sport ai massimi livelli con la propria formazione,” ha affermato Raspadori. Queste parole sottolineano un cambiamento culturale nell’ambito sportivo, dove l’educazione non è più vista come secondaria alla carriera sportiva.

Raspadori prosegue discutendo gli stereotipi che circondano i calciatori, rivelando un desiderio di combatterli. “Vorrei combattere gli stereotipi sui calciatori: persone senza curiosità, che pensano solo al pallone e ai soldi, senza rilevanti qualità umane. Non è così, mi creda.” Raspadori si propone come un modello per i giovani atleti, dimostrando che è possibile eccellere sia in campo che in ambito accademico.

La sua visione si estende oltre le realizzazioni personali, abbracciando un obiettivo più ampio. “Sono una persona pratica, molto concentrata sul quotidiano, non faccio voli pindarici. Ma mi piacerebbe dimostrare, in futuro, che i giocatori di calcio possono vivere coltivando il gioco e il sapere, i libri e i calci d’angolo,” conclude Raspadori.