Studenti uniti per i figli del docente scomparso. Una raccolta fondi per sostenere due giovani orfani Di

La comunità scolastica di Teramo ha risposto con straordinaria generosità alla tragica scomparsa di un insegnante di 55 anni, deceduto in un incidente stradale sull’autostrada A25 nella notte del 23 maggio.

I rappresentanti d’Istituto e di Consulta del liceo hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere economicamente i due figli dell’insegnante, di 21 e 16 anni, che appena due mesi prima avevano perso anche la madre.

Un doppio lutto che ha scosso la città

La vicenda ha profondamente colpito l’intera comunità teramana. La madre dei ragazzi era deceduta il 30 marzo 2024 “in seguito a un malore improvviso”, come riportato nell’appello lanciato dagli studenti. “Ci ha lasciati un professore che ha dedicato tutto se stesso all’insegnamento, ma soprattutto ci ha lasciati un padre di famiglia”, si legge nel messaggio che accompagna l’iniziativa benefica. Gli organizzatori hanno invitato tutti a partecipare sottolineando come «ciò che per noi è irrisorio, per qualcun altro può rappresentare un barlume di speranza».

La solidarietà supera ogni aspettativa

La risposta alla campagna di solidarietà è stata immediata e sorprendente. Secondo quanto riportato dal giornale locale Abruzzo Sera, sarebbero già stati raccolti oltre 26mila euro. Un risultato che testimonia il forte legame tra il docente e i suoi studenti, ma anche la capacità della scuola di trasformarsi in una vera comunità educante, capace di prendersi cura dei suoi membri anche nei momenti più difficili.