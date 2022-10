Studenti plusdotati destinatari di progetti di sostegno specifici e azioni per valorizzare il loro talento: proposta di legge in Piemonte Di

Gli studenti plusdotati sono riconosciuti come soggetti destinatari di progetti di sostegno didattico specifici e azioni per garantire la piena integrazione scolastica e valorizzare il loro talento: questo è quanto prevede la proposta di legge presentata da Raffaele Gallo (Pd) che va a modificare la legge regionale 28/2007 su Istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa. Lo comunica la Regione Piemonte.

“Con questa legge vogliamo dare copertura normativa in Piemonte a un fenomeno che riguarda l’8 per cento degli studenti italiani – spiega il primo firmatario – ma che spesso non viene riconosciuto, con il rischio di generare nei ragazzi con alto quoziente intellettivo forme di disagio sociale. E vogliamo stimolare l’approvazione di linee guida nazionali che riconoscano i ragazzi plusdotati e ne favoriscano l’inclusione anche attraverso un’offerta didattica qualificata.

La norma stanzia inoltre risorse a partire dal 2023 – precisa – per formare i docenti e informare e sensibilizzare sul tema, in modo da aiutare le famiglie a riconoscere le peculiarità della plusdotazione nei propri figli”.

Il provvedimento sarà oggetto di ulteriori approfondimenti con la Giunta prima di passare all’esame dell’articolato.