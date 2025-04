Studenti minacciati in gita a Palermo. L’USR: “Atti gravi da condannare. Mi auguro tornino in Sicilia” Di

Una scolaresca di oltre cento studenti di Ancona è andata in visita alla Casa museo intitolata al Beato Pino Puglisi, a Palermo, nel quartiere Brancaccio, quando riceve delle intimidazioni da un gruppo di giovani del quartiere.

Interviene il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Pierro, su quanto avvenuto, mostrando la sua solidarietà: “Sono rammaricato, alla scuola va la nostra solidarietà e mi auguro che tornino in Sicilia. Atti gravi e deplorevoli da condannare. Episodi come questi gettano inevitabilmente discredito su un’intera città, sempre pronta ad accogliere chi la sceglie come meta privilegiata di viaggi di istruzione.”

“Alla scuola di Ancona va la solidarietà della comunità scolastica siciliana che rappresento – continua Pierro -, e mi auguro che questo spiacevole episodio non offuschi in loro l’immagine della Sicilia sana. Mi auguro che in futuro possano tornare ad apprezzare nuovamente le bellezze dell’Isola e del suo capoluogo e che un sempre maggior numero di studentesse e studenti venga a visitare i luoghi in cui ha operato con coraggio il Beato Puglisi, sacerdote esemplare e grande educatore.”