Studenti: in Italia sono oltre 8 milioni, 789mila gli stranieri. I dati

Più di otto milioni di studenti nelle scuole italiane, 789.066 sono gli alunni che non hanno cittadinanza italiana e frequentano le scuole statali, il 10% del totale. Tutti i dati del Focus del Miur.

Le regioni con il più alto numero di studenti stranieri si trovano al Nord Italia e precisamente sono: la Lombardia (201.996), l’Emilia Romagna (96.359), il Veneto (85.487) e il Piemonte (73.443).

7.599.259 sono gli studenti della scuola statale, 866.805 sono invece gli alunni che frequentano le scuole paritarie (la maggior parte nella scuola dell’infanzia). La Lombardia, con 1.183.493 alunni, è la regione con il più alto numero di iscritti, contro i 37.ooo del Molise, che si ritrova a essere la regione con il più basso numero di studenti. Oltre 250.000 sono poi gli alunni con disabilità.

Gli insegnanti per l’a.s. 2019/2020 sono più di 835.000, di cui oltre 150.000 su sostegno. La maggior parte degli insegnanti su posto comune si trova in Lombardia, Campania, Sicilia e Lazio.

Gli istituti scolastici sono in totale 8.223, compresi i centri provinciali di istruzione per adulti, mentre le sedi scolastiche ammontano a 41.000 (quasi 15.000 per la primaria).