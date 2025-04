Studenti in corteo per la docente che ha denunciato i ritardi sui referti istologici a Mazara Di

Lunedì 7 aprile alle ore 10.00, gli studenti delle superiori di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, scenderanno in piazza per un corteo a sostegno della professoressa Maria Cristina Gallo, docente dell’Istituto Industriale di Mazara, che ha denunciato per prima i ritardi nei referti istologici all’Asp di Trapani, scoprendo solo dopo otto mesi di avere un tumore all’utero con metastasi.

Nei giorni scorsi, anche il Ministro Valditara ha voluto manifestare vicinanza alla docente, con una lettera che ne celebra il coraggio e la dedizione. Gli studenti di Maria Cristina Gallo, le avevano anche dedicato un articolo su Gds Scuola, definendola “il simbolo di una battaglia che ci riguarda tutti”.

La vicende dei referti istologici

La vicenda della professoressa risale al dicembre 2023, quando operata per un fibroma, aveva atteso invano l’esito dell’esame istologico. Quasi un anno dopo, ad agosto 2024, dopo ripetute sollecitazioni e un ricorso legale, la docente scopre la verità al Pronto Soccorso. La denuncia ha portato alla luce ritardi fino a 10 mesi su 3.300 referti, spingendo la Regione a sospendere il direttore generale Ferdinando Croce. Intanto, la docente affronta settimanalmente le cure tra Trapani e Milano, senza abbandonare il suo lavoro da insegnante.

Il corteo di lunedì

Lunedì 7 aprile, alle 10.00, come riporta il Giornale di Sicilia, gli studenti delle scuole superiori si raduneranno in Piazza della Repubblica, a Mazara del Vallo, per gridare la loro rabbia contro un sistema sanitario inefficiente, e chiedere con forza il rispetto del diritto sacrosanto alla salute. L’iniziativa, dal titolo “Mazara si cura” è promossa dal movimento Nuovo Vento Sud, con il comitato studentesco dell’Istituto industriale Ruggero D’Altavilla.