Studenti e professori scelgono il treno per i viaggi d’istruzione

Il treno si conferma mezzo di trasporto preferito per i viaggi d’istruzione. Quasi 1,2 milioni di persone, tra studenti e docenti, hanno viaggiato nel 2023 e nei primi mesi del 2024 a bordo dei treni Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e Regionale di Trenitalia.

La società, guidata da Luigi Corradi, registra un trend in crescita, con un aumento del 9% delle prenotazioni per l’anno scolastico in corso rispetto all’anno precedente.

Questo successo è legato anche alle numerose iniziative promosse da Trenitalia a supporto della scuola. L’azienda capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS ha lanciato nuove offerte volte a favorire la conoscenza e l’utilizzo del treno per i viaggi d’istruzione, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni all’uso del mezzo green per eccellenza.

Le mete più gettonate

Città d’arte e luoghi culturali sono le destinazioni predilette da studenti e professori. Roma, Milano, Torino, Pisa, Siracusa e Palermo sono le mete più richieste da chi ha viaggiato a bordo dei treni Intercity. I treni Regionali, invece, hanno accompagnato gli studenti principalmente verso Lazio (Tivoli, Bracciano e Orte), Umbria (Assisi, grazie anche al bus Assisi Link in connessione con il treno, e Passignano sul Trasimeno), Sicilia (Cefalù), Piemonte (Reggia di Venaria), Toscana (Firenze, Pisa, Lucca e Siena), Veneto (Venezia, Padova e Verona), Campania (Napoli, Caserta e Pompei) e Puglia (Lecce e Trani).

Le iniziative di Trenitalia per la scuola

Numerose sono le iniziative di Trenitalia dedicate al mondo della scuola. Tra queste spicca il concorso “Consapevolmente in viaggio: un’Agenda nello zaino”, sviluppato in collaborazione con ASviS per approfondire il tema della mobilità sostenibile, che ha coinvolto circa 150 classi delle scuole primarie e secondarie di I grado. I tre migliori progetti sulla tutela dell’ambiente naturale e sul cambiamento delle abitudini individuali sono stati premiati durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile a Roma con biglietti ferroviari.

Il concorso si inserisce nel più ampio progetto “School Program” di Trenitalia, particolarmente apprezzato dal mondo della scuola insieme ai progetti “In treno è tutta un’altra gita”, pensato per supportare i docenti nell’organizzazione delle gite scolastiche in treno, e “Trenitalia School Fair”, tour dedicato ai docenti italiani di ogni ordine e grado per promuovere in dettaglio le oltre 1700 destinazioni raggiungibili in treno sia in Italia sia all’estero.

L’impegno a favore delle scuole

Trenitalia, inoltre, ha confermato anche quest’anno il proprio impegno a favore delle istituzioni scolastiche con offerte dedicate, come il “School Regio” per i treni del Regionale e “scuolaintreno” per i viaggi Intercity, pensate per facilitare l’accesso a un’educazione esperienziale e sostenibile.