Studenti disabili, Anffas : intervenga Ministro Fontana per garantire diritto allo studio

“A nome di Anffas Tutta esprimo pieno sostegno e solidarietà ad Antonio Costanza, presidente di Anffas Palermo e vicepresidente di Anffas Sicilia, che nei giorni scorsi ha iniziato uno sciopero della fame in difesa del diritto allo studio degli alunni con disabilità siciliani”: queste le parole di Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas Onlus.

“Quella che vivono gli alunni con disabilità in Sicilia” continua il presidente “è purtroppo una situazione che accomuna gli studenti con disabilità di tutto il paese, da nord a sud. È una costante che si ripete tutti gli anni e che vede l’inclusione scolastica sempre come un miraggio e non come un diritto di bambini, bambine, ragazzi e ragazze a frequentare la scuola in scuola in condizioni di pari opportunità con i loro compagni senza disabilità”.

“Come già detto più volte, anche per questo anno scolastico mancano i sostegni adeguati, come insegnante curriculare, insegnante di sostegno, assistente all’autonomia ed alla comunicazione, assistente igienico personale, supporti didattici personalizzati, classi formate secondo i limiti normativi, abbattimento delle barriere architettoniche e sensopercettive, trasporto scolastico, etc” prosegue “e non passa giorno in cui non riceviamo segnalazioni da parte delle famiglie praticamente da ogni regione di Italia”.

“Sottolineiamo nuovamente che in mancanza di tali sostegni, che necessariamente dovrebbero essere attivati a partire dal primo giorno di scuola, di fatto il diritto alla piena e concreta inclusione scolastica viene molto affievolito o del tutto negato”.

Conclude: “È davvero inconcepibile che si debba ricorrere ad uno sciopero della fame per sollevare l’attenzione su tali problematiche e per trovare una soluzione: chiediamo quindi l’immediato intervento del Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana affinché si faccia direttamente carico della questione”.