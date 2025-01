Studenti con permesso di soggiorno per motivi di studio, aumentano del 9,4% (27.000). Il 54% sono donne Di

Nel 2023, secondo il report pubblicato dall’Istat, si è registrato un incremento dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio, con un aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente. Il numero totale di nuovi permessi ha superato i 27.000, un livello che non si vedeva dal 2013. Questi permessi rappresentano l’8,3% del totale delle nuove concessioni.

Paesi di provenienza degli studenti

Gli studenti che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per studio in Italia provengono principalmente da Iran, Cina, Turchia, India, Federazione Russa e Stati Uniti. In particolare, nel 54,3% dei casi, i permessi sono stati rilasciati a studentesse, con una maggiore rappresentanza femminile tra gli studenti provenienti da Russia e Stati Uniti, mentre tra quelli di India e Pakistan la presenza femminile è minore.

Tendenze migratorie e accordi bilaterali

La classifica dei Paesi di provenienza degli studenti non comunitari mostra variazioni nel tempo. I flussi migratori per studio seguono dinamiche specifiche, diverse da quelle di altre forme di migrazione, spesso favorite da accordi bilaterali tra Paesi o attivate dalle reti migratorie degli studenti stessi.

Un esempio significativo è quello degli studenti iraniani, che sono passati dai 973 ingressi del 2015 ai 4.209 del 2023, collocandosi al primo posto tra le nazionalità non comunitarie. Anche il Kazakhistan, entrato nel 2022 tra i primi 10 Paesi per numero di studenti in Italia, si è confermato nella classifica con 854 nuovi ingressi nel 2023.

Distribuzione geografica e caratteristiche demografiche

L’età media degli studenti non comunitari che arrivano in Italia è di 25,5 anni. La Lombardia è la regione che ne ha accolti di più nel 2023, con quasi il 24% del totale, seguita da Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, che ospitano circa il 10% degli studenti ciascuna.

I visti

Ricordiamo che un visto per motivi di studio può essere richiesto all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part-time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.