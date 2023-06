Studenti cantano “Faccetta nera” e fanno il saluto romano. La preside li obbliga alle scuse e poi li caccia da scuola Di

Farà sicuramente discutere quanto accaduto a Cavaglià, una piccola cittadina del Piemonte. Secondo quanto segnala La Stampa, un episodio, accaduto nell’ultimo giorno di scuola, ha sollevato un dibattito sulla necessità di educare i giovani italiani sulla storia del loro paese, specialmente sull’era fascista e sulla discriminazione razziale.

In questo episodio, un gruppo di studenti è stato costretto a lasciare la scuola e a presentare le proprie scuse dopo aver cantato “Faccetta Nera”, una canzone simbolo del colonialismo italiano durante il periodo fascista, e aver fatto il saluto romano, un gesto associato al regime di Mussolini.

L’incidente è avvenuto nel cortile della scuola, dove gli studenti hanno eseguito la canzone e il saluto romano, suscitando reazioni di stupore e indignazione tra gli altri studenti e il personale della scuola. Il gesto è stato immediatamente riportato alla preside, la quale ha agito con determinazione per affrontare la situazione.

La preside ha obbligato gli studenti coinvolti a presentare le loro scuse alla comunità scolastica e li ha cacciati da scuola. La decisione è stata presa come misura disciplinare ma anche come messaggio forte per sottolineare l’inaccettabilità di tali comportamenti.