Studenti accusano docente di “comportamenti inappropriati”, accuse false. La scuola prende provvedimenti disciplinari e i genitori impugnano al Tar. Cosa hanno detto i giudici Di

Con la sentenza n. 1077 del 26 marzo 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha affrontato una controversia legata a un provvedimento disciplinare disposto da un istituto tecnico nei confronti di una studentessa. L’alunna, rappresentante di classe, era intervenuta insieme a un compagno durante un consiglio di classe per riferire presunti comportamenti inappropriati da parte di un docente.

Successivamente, la studentessa aveva inviato una comunicazione formale con cui aveva rettificato quanto dichiarato, ammettendo di avere espresso i fatti in modo errato e di avere contribuito alla diffusione di un’accusa non fondata.

Il consiglio di classe aveva quindi ravvisato una violazione del regolamento scolastico, in particolare rispetto al dovere di utilizzare linguaggi adeguati e comportamenti rispettosi, e aveva applicato le disposizioni dell’articolo 3, comma 2, del d.p.r. 249/1998. In conseguenza, alla studentessa era stata inflitta una sospensione di 15 giorni e era stato attribuito un voto pari a “sei” in condotta nello scrutinio finale.

Le obiezioni della famiglia e la decisione del tribunale

I genitori dell’alunna avevano impugnato sia la sanzione disciplinare sia la valutazione finale relativa al comportamento, ritenendole entrambe eccessive. Il TAR ha confermato la validità del voto in condotta, ma ha giudicato eccessiva la durata della sospensione, e per questo motivo ne ha disposto l’annullamento, lasciando alla scuola la possibilità di riesaminare il caso e stabilire una nuova sanzione, coerente con il comportamento effettivamente tenuto dalla studentessa.

Le motivazioni del Tar

Con riferimento alla sospensione, il TAR ha rilevato due elementi di rilievo:

il fatto che la studentessa non avesse formulato per prima le accuse;

il riconoscimento immediato e volontario dell'errore commesso.

Il giudice ha osservato che l’istituto non aveva distinto in modo adeguato tra le posizioni dei due rappresentanti, applicando a entrambi la stessa sanzione.